"Их Starlink посыплются вниз, как игрушки с ёлки": в рф пригрозили космической войной в случае блокировки "Рассвета"
Киев • УНН
медведев заявил, что блокировка российской спутниковой группировки "Рассвет" спровоцирует космическую войну. Он пригрозил падением спутников Starlink.
"Блокировка" российского спутникового созвездия "Рассвет" приведёт к полноценной космической войне. Об этом заявил заместитель председателя совбеза рф дмитрий медведев, передаёт УНН со ссылкой на российские СМИ.
Это, надеюсь, понимают американцы. Ведь тогда их низкоорбитальные спутники "Старлинк" посыплются вниз, как игрушки с засохшей ёлки
Напомним
Украина призвала Соединённые Штаты ввести санкции против нескольких российских организаций, которые, по её данным, помогают развивать московскую сеть спутников "Рассвет", национальную альтернативу Starlink от SpaceX.
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