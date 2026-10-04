дмитрий медведев. Фото: Delfi

"Блокировка" российского спутникового созвездия "Рассвет" приведёт к полноценной космической войне. Об этом заявил заместитель председателя совбеза рф дмитрий медведев, передаёт УНН со ссылкой на российские СМИ.

Это, надеюсь, понимают американцы. Ведь тогда их низкоорбитальные спутники "Старлинк" посыплются вниз, как игрушки с засохшей ёлки - подчеркнул медведев.

Напомним

Украина призвала Соединённые Штаты ввести санкции против нескольких российских организаций, которые, по её данным, помогают развивать московскую сеть спутников "Рассвет", национальную альтернативу Starlink от SpaceX.

Кремль пригрозил "опасными последствиями", если Украина получит Starlink для ударов вглубь России