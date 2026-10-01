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Україна закликала США ввести санкції за підтримку мережі "Рассвет" - російського аналога Starlink

Київ • УНН

 • 1296 перегляди

Київ просить Вашингтон запровадити санкції проти учасників російської супутникової мережі «Рассвет». Україна також потребує 300 ракет Patriot до зими.

Україна закликала США ввести санкції за підтримку мережі "Рассвет" - російського аналога Starlink

Україна закликає Сполучені Штати запровадити санкції проти кількох російських організацій, які, за її даними, допомагають розвивати московську мережу супутників "Рассвет", національну альтернативу Starlink від SpaceX. Про це заявив тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік заявив 30 вересня, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Сєнік повідомив, що росія швидко розширює мережу супутників "Рассвет", заявивши, що її мета розпочати її роботу у 2027 році становитиме серйозні ризики для України.

"Якщо вони запустять "Рассвет" до кінця 2026 року, вони зможуть вражати українські цілі в режимі реального часу на нашій території", - сказав Сєнік, додавши, що він поділиться з урядом США та Конгресом деталями про фірми та осіб, які залучені у сприяння "Рассвету".

"Якщо ці організації не будуть введені під санкції, це фактично зробить цю програму можливою для росії, і це змінить правила гри", - сказав Сєнік.

Він також наголосив на нагальній потребі України приблизно в 300 додаткових ракет-перехоплювачах Patriot до зими, заявивши, що росія виробляє понад 100 балістичних ракет на місяць.

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Міністерство фінансів США не прокоментувало наполягання України на нових санкціях.

росія планує розпочати експлуатацію "Рассвету", зменшеної версії системи Starlink Ілона Маска, у 2027 році, заявив у червні Олексій Шелобков, генеральний директор Iks Holding, компанії, яка розробляє цей сервіс. Компанія запустила свої перші 16 низькоорбітальних супутників у березні та планує досягти 900 протягом кількох років.

SpaceX наразі має понад 10 000 супутників на орбіті. Starlink заборонений у росії, а використання його обладнання тягне за собою штрафи.

Західні країни націлилися на інфраструктуру, що стоїть за космічними комунікаційними зусиллями росії, але прогалини залишаються. Київ тисне на Вашингтон, щоб розширити санкції проти ширшої групи російських компаній та фізичних осіб, пише видання.

Україна наполягала на доступі до розширеного покриття супутникового інтернету Starlink, щоб мати змогу завдавати ударів по російських пускових установках балістичних ракет, розташованих на території росії, цю позицію минулого тижня підтримав президент Фінляндії Александер Стубб.

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Сєнік також задався питанням щодо відсутності реакції США, коли російські удари вразили американські фірми в Україні.

"Вашингтон зберігав мовчання, коли йдеться про повідомлення для москви, коли американські фірми в Україні постраждали, а чиновники навіть неохоче називали назви постраждалих компаній", сказав він.

Сєнік минулого тижня опублікував подробиці про американські фірми, які постраждали від російських ракет в Україні, включаючи офіси Boeing, Flex та Bunge. У вересні також зазнав ураження об'єкт Coca-Cola в Київській області, а також логістичний об'єкт, що обслуговує McDonald's, сказав він у своєму повідомленні у X.

"Це не випадково, росія знає, що робить, атакуючи звичайні підприємства, що працюють в Україні, які підтримані американськими інвестиціями та обслуговують цивільні потреби", – написав він.

"У той час, як росію потрібно позбавити можливості спричиняти більше смертей та руйнувань за допомогою сильних санкцій, Україна повинна мати достатньо спроможностей протиповітряної оборони, щоб захистити себе, а також забезпечити безпеку американських підприємств, які працюють та інвестують в Україні", - вказав дипломат.

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Юлія Шрамко

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