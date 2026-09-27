Patriot, Starlink і Starshield: Буданов пояснив, що потрібно Україні для протидії російським атакам

В України склалася критична потреба в ракетах для зенітно-ракетних комплексів Patriot, які залишаються одним із ключових засобів захисту від російських ракетних атак. Про це керівник ОП Кирило Буданов заявив в інтерв’ю Newsforce, передає УНН.

Деталі

За його словами, питання поповнення запасів боєприпасів для систем ППО залишається актуальним на тлі інтенсивного застосування росією ракет різних типів.

Крім засобів ППО, за словами Буданова, Україна надзвичайно зацікавлена у розширенні доступу до супутникових можливостей Starlink та Starshield. Йдеться не лише про забезпечення стабільного зв'язку, а й про ширший спектр технологій, необхідних для ведення сучасної війни.

Водночас Буданов наголосив, що наявних у України супутникових можливостей недостатньо для виконання всього спектра завдань, які виникають під час протидії російським атакам.

Станом на зараз доступу, який ми маємо, недостатньо. Нам потрібні розширені можливості - потрібне більше покриття - зазначив він.

За його словами, розширення таких можливостей необхідне, зокрема, для ефективнішої протидії російським ударам та ураження ракетних комплексів, з яких росія атакує територію України.

Контекст

Постачання ракет для Patriot та інших американських систем ППО, зокрема, здійснюється в межах міжнародних механізмів підтримки України. На початку 2026 року у Верховній Раді повідомляли, що протягом 2025 року Україна отримала від партнерів 23 системи ППО великої та середньої дальності та близько 11 тисяч ракет до різних комплексів, а українську протиповітряну оборону додатково посилили чотирма системами Patriot.

Додатково

Starshield - це розроблена SpaceX система для урядових і безпекових потреб, що базується на технологіях Starlink. Компанія офіційно називає серед її основних напрямів захищений глобальний супутниковий зв'язок, спостереження за Землею та можливість розміщення спеціалізованого корисного навантаження на супутниках. Для роботи з чутливими даними у Starshield також передбачені додаткові криптографічні засоби захисту.

Україна вже широко використовує супутниковий зв'язок Starlink для потреб сил безпеки та оборони. У травні 2026 року уряд окремо врегулював закупівлю послуг супутникового широкосмугового зв'язку для оборонного сектору, передбачивши можливість довгострокової оплати таких послуг та централізованого адміністрування трафіку Міністерством оборони.

Нагадаємо

Дещо раніше світові ЗМІ писали про те, що президент США Дональд Трамп не підтвердив слова українського лідера Володимира Зеленського про дозвіл Україні виробляти ракети для Patriot.