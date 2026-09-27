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Що святкують 27 вересня в Україні та світі

Київ • УНН

 • 36 перегляди

В Україні та світі 27 вересня відзначають День туризму, свята Бельгії й Туркменістану. Віряни вшановують святого Калістрата або Воздвиження Хреста.

Що святкують 27 вересня в Україні та світі

27 вересня в Україні та світі відзначають Всесвітній день туризму та День туризму в Україні, День французької спільноти Бельгії та День Незалежності Туркменістану. У церковному календарі за новим стилем вшановують святого мученика Калістрата та його воїнів, а за старим стилем відзначають одне з дванадцяти найбільших християнських свят — Воздвиження Чесного і Життєдайного Хреста Господнього, пише УНН.

Всесвітній день туризму та День туризму в Україні (World Tourism Day)

Офіційне міжнародне свято, започатковане Генеральною асамблеєю Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) у 1979 році на честь ухвалення її статуту 27 вересня 1970 року. В Україні свято встановлене Указом Президента у 1998 році. Подія підкреслює соціальну, культурну та економічну цінність туризму, розширення міжкультурного діалогу, сталий розвиток рекреаційних територій та підтримку туристичної інфраструктури, яка в Україні відновлюється та адаптується до умов воєнного стану.

День вихователя і всіх дошкільних працівників в Україні

Всеукраїнське професійне свято, покликане привернути увагу суспільства до важливості дошкільної освіти та вшанувати працю вихователів, нянечок, методистів і музичних керівників дитячих садків. Дата відзначає фундаментальний внесок працівників дошкілля у гармонійний розвиток, соціалізацію та патріотичне виховання наймолодших громадян країни.

День Незалежності Туркменістану

Головне національне свято країни, встановлене на честь ухвалення конституційного закону про незалежність від СРСР у 1991 році. Свято супроводжується урочистим військовим парадом у Ашгабаті, масовими культурними виступами та нагородженням видатних громадян.

День французької спільноти Бельгії (Fête de la Communauté française)

Офіційне свято франкомовного населення Бельгії, встановлене на згадку про події 27 вересня 1830 року, коли бельгійські патріоти під час Бельгійської революції остаточно вибили нідерландські війська з Брюсселя, що стало вирішальним кроком до проголошення суверенної держави.

Всесвітній день річок (World Rivers Day)

Глобальна екологічна дата під егідою ООН у рамках Десятиліття дій "Вода для життя", заснована за ініціативи канадського захисника річок Марка Анджело. Подія закликає спільноти до очищення берегів, захисту водних екосистем, збереження прісноводного біорізноманіття та протидії промисловому забрудненню річкових артерій планети.

День пам'яті святого мученика Калістрата і воїнів його 

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святого мученика Калістрата і воїнів його  — римських воїнів IV століття. Калістрат був християнином у третьому поколінні, а його непохитна віра під час катувань та дивовижний порятунок із морської безодні навернули до Христа 49 воїнів його загону, які разом із ним прийняли мученицьку смерть за наказом імператора Діоклетіана. 

За старим календарем віряни відзначають одне з двунадесятих свят — Воздвиження Чесного і Життєдайного Хреста Господнього (Здвиження). Свято присвячене віднайденню Хреста Господнього царицею Оленою в Єрусалимі у 326 році та його урочистому зведенню патріархом Макарієм, а також поверненню святині з перського полону імператором Іраклієм у VII столітті. Цей день передбачає суворий піст і молитовне вшанування Хреста як символу людського спасіння.

Олександра Месенко

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