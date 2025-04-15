Розвідка США вказує на наближення війни між Ізраїлем та Хезболлою

Американська розвідка вказує на те, що широкомасштабна війна між Ізраїлем і Хезболлою може спалахнути в найближчі кілька тижнів, якщо не буде досягнута угода про припинення вогню в Газі.