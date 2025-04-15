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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 8476 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 31680 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 162088 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139837 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142607 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136449 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136352 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196765 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 8352 перегляди

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У 2025 році Вербну неділю святкуватимуть 13 квітня. За традицією, святять вербу в церкві, нею ж і відганяють всі негаразди від рідних на увесь рік.

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Нетаньягу звільнив керівника служби безпеки Ізраїлю через "недовіру"

Прем'єр Ізраїлю звільнив голову служби безпеки ШАБАК, Ронен Бар, через нездатність передбачити атаку ХАМАС. Це викликало обурення та антиурядові демонстрації в Єрусалимі.

Новини Світу • 21 березня, 06:37 • 11800 перегляди

11 березня: Європейський День пам'яті жертв тероризму та інші важливі події сьогодні

11 березня відзначають Європейський день пам'яті жертв тероризму, Всесвітній день сантехніка та День інструментів. Також вшановують пам'ять святого Софронія, патріарха Єрусалимського.

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Весняні свята 2025: від 8 березня до Дня матері - коли і що святкуємо

Календар головних весняних свят в Україні з детальним описом традицій та значення кожного з них. Від Міжнародного жіночого дня до Дня матері - огляд семи важливих дат весняного періоду.

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День термоса, День рожевої сорочки, Всесвітній день неквапливості: що святкують 26 лютого

26 лютого у світі відзначають День термоса, День рожевої сорочки, День фісташок, День неквапливості та День добрих справ. Кожне свято має свою унікальну історію та важливе соціальне значення.

Суспільство • 26 лютого, 04:20 • 27311 перегляди

Ізраїль звинувачує палестинських бойовиків у вибухах у передмісті Тель-Авіва

У передмісті Тель-Авіва підірвали три автобуси, четверту бомбу знешкодили. Ізраїльські служби безпеки звинувачують палестинських бойовиків та посилюють заходи безпеки.

Новини Світу • 21 лютого, 07:33 • 23139 перегляди

Міжнародний день митника, Всесвітній день екологічної освіти: що ще відзначають 26 січня

26 січня світ відзначає Міжнародний день митника, День аудиторської служби та Всесвітній день екологічної освіти. Кожне свято має свою історію та особливе значення для розвитку суспільства.

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Міжнародний день прийняття, День пінгвінів та День відеокамери. Що святкують 20 січня

20 січня відзначають Міжнародний день прийняття, День пінгвінів та День відеокамери. Також віряни вшановують пам'ять святого Євтимія Великого, відомого своїм аскетизмом.

Суспільство • 20 січня, 04:20 • 25197 перегляди

ХАМАС і Ізраїль вже підписали угоду про припинення вогню

Сторони конфлікту підписали угоду про припинення вогню в секторі Гази після внесення остаточних змін.

Новини Світу • 16 січня, 20:44 • 27392 перегляди

Біля Єрусалиму стався теракт: загинула дитина, троє людей поранені

На Західному березі річки Йордан невідомий обстріляв автобус, що прямував до Єрусалима. Внаслідок теракту загинув 12-річний хлопчик, ще троє пасажирів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Новини Світу • 12 грудня, 03:34 • 18871 перегляди

Завтра відзначатимуть одне з 12 головних церковних свят: ПЦУ розповіла про особливості

Православна церква України нагадує про святкування 21 листопада Введення в храм Пресвятої Діви Марії. Свято має давню історію та особливе значення, оскільки висвітлює дитинство Божої Матері.

Суспільство • 20 листопада, 12:51 • 15756 перегляди

Дипломатичний скандал: Франція вимагає пояснень від Ізраїлю після атаки на французьке священне місце

Ізраїльські сили безпеки провели рейд на території під французькою адміністрацією в Єрусалимі, затримавши двох дипломатів. Інцидент стався в присутності глави МЗС Франції та викликав різку реакцію Парижа.

Новини Світу • 8 листопада, 04:57 • 20905 перегляди

Масові протести в Ізраїлі щодо рішення про звільнення Галланта з посади міністра оборони: "піти з посади" також закликають і главу уряду

В Ізраїлі спалахнули масові протести після рішення Нетаньягу звільнити міністра оборони Йоава Галланта. Протестувальники перекрили дороги в Тель-Авіві, близько 40 осіб заарештовано.

Новини Світу • 6 листопада, 17:16 • 24303 перегляди

В Ізраїлі почалися протести проти звільнення міністра оборони

В Ізраїлі спалахнули протести після звільнення міністра оборони Йоава Галланта через "відсутність взаємної довіри". У Єрусалимі та Хайфі поліція затримує протестувальників, а бізнес-спільнота критикує це рішення.

Новини Світу • 6 листопада, 00:07 • 21511 перегляди

11 жовтня: Міжнародний день дівчаток, Всесвітній день яйця

11 жовтня відзначається Міжнародний день дівчаток, започаткований ООН у 2011 році. Мета - привернути увагу до проблем нерівності та насильства щодо дівчат, а також продемонструвати їхні можливості у сучасному світі.

УНН Lite • 11 жовтня, 03:03 • 119540 перегляди

Річниця нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня: тисячі людей зібралися в Тель-Авіві, щоб вшанувати жертв

У Тель-Авіві та інших містах світу пройшли акції пам'яті жертв нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Тисячі людей зібралися на меморіальні заходи, вшановуючи загиблих та вимагаючи звільнення заручників.

Новини Світу • 7 жовтня, 06:09 • 15168 перегляди

В Тель-Авіві сталась стрілянина, щонайменше 10 поранених

На півдні Тель-Авіва сталася стрілянина, яку поліція розглядає як ймовірний теракт. За попередніми даними, є щонайменше 10 поранених, двоє у важкому стані.

Новини Світу • 1 жовтня, 16:39 • 19137 перегляди

28 вересня: Міжнародний день загального доступу до інформації, День кролика

Перший у світі закон про доступ до інформації був прийнятий у 1766 році в Швеції. Документ гарантував вільний доступ до архівів з правом отримання копій документів, свободу друку і розповсюдження даних щодо уряду, парламенту та судів.

УНН Lite • 28 вересня, 03:11 • 114115 перегляди

"Хезболла" підтвердила смерть командира після ізраїльського удару

"Хезболла" оголосила про загибель командира Ібрагіма Мохаммеда Кобейсі після ізраїльського удару по передмістях Бейрута. За даними ліванської влади, внаслідок атаки загинуло шестеро людей.

Новини Світу • 25 вересня, 06:25 • 14161 перегляди

Іран через Угорщину попередив Ізраїль, що планує атаку - ЗМІ

Міністр закордонних справ Ізраїлю отримав попередження про намір Ірану атакувати через угорського колегу. Ізраїль закликає світ вимагати від Ірану відповідальності за агресивні дії.

Новини Світу • 5 серпня, 17:14 • 22861 перегляди

У МЗС рекомендують українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Лівану

МЗС України оновило рекомендації щодо перебування громадян в Ізраїлі та Лівані через погіршення безпекової ситуації. Громадянам рекомендується утриматися від поїздок до цих країн до стабілізації обстановки.

Суспільство • 2 серпня, 17:36 • 68152 перегляди

2 серпня: День народження поштової скриньки, День морозива у формі сендвіча

Вважається, що другого серпня 1858 році на вулицях Лондона почали централізовано розміщати спеціальні скриньки для листів. Хоча прототипи поштових скриньок існували і раніше.

УНН Lite • 2 серпня, 03:07 • 126875 перегляди

В Ізраїлі не вщухає тиск на прем'єр-міністра Нетаньягу: опоненти влади знову вийшли на демонстрацію

Тисячі ізраїльтян знову протестували минулої ночі, вимагаючи звільнення заручників, яких утримує ХАМАС, і закликаючи до нових виборів, а один звільнений заручник закликав докласти зусиль для звільнення решти заручників і сприяння миру.

Новини Світу • 30 червня, 11:35 • 19089 перегляди

Іран погрожує Ізраїлю “війною на знищення” в разі нападу на Ліван

Іран попередив, що якщо Ізраїль розпочне повномасштабну військову агресію проти Лівану, почнеться "війна на знищення" із залученням усіх фронтів опору.

Новини Світу • 29 червня, 08:59 • 25577 перегляди

Розвідка США вказує на наближення війни між Ізраїлем та Хезболлою

Американська розвідка вказує на те, що широкомасштабна війна між Ізраїлем і Хезболлою може спалахнути в найближчі кілька тижнів, якщо не буде досягнута угода про припинення вогню в Газі.

Новини Світу • 28 червня, 06:07 • 20863 перегляди

FT: США можуть викупити в Ізраїлю 8 систем ППО Patriot для України

Україна веде переговори з Ізраїлем та США про передачу Києву щонайменше восьми ізраїльських систем протиповітряної оборони Patriot, які можуть посилити протиповітряну оборону України від російських атак.

Війна • 27 червня, 17:59 • 83842 перегляди

Ізраїльська поліція заарештувала щонайменше 9 осіб під час антиурядових протестів в Єрусалимі

Ізраїльська поліція заарештувала щонайменше 9 протестувальників під час антиурядових демонстрацій в Єрусалимі, які переросли в масові заворушення.

Суспільство • 17 червня, 23:50 • 117566 перегляди

13 червня: Міжнародний день поширення інформації про альбінізм, Вознесіння Господнє

Сьогодні, 13 червня, у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Міжнародного дня поширення інформації про альбінізм. Подія була започаткована Організацією Об’єднаних Націй у 2015 році.

УНН Lite • 13 червня, 03:07 • 109421 перегляди

Нетаньяху допускає можливість призупинити війну з ХАМАСом на 42 дні

Ізраїль готовий призупинити війну проти бойовиків ХАМАС на короткий період, але не розглядає можливість повного припинення бойових дій.

Новини Світу • 3 червня, 15:16 • 26388 перегляди