Науковці розробили аналіз крові, що діагностує хворобу Паркінсона на ранніх стадіях, аналізуючи фрагменти РНК. Він має високу точність та може "здійснити революцію" в діагностиці.
У 2025 році Вербну неділю святкуватимуть 13 квітня. За традицією, святять вербу в церкві, нею ж і відганяють всі негаразди від рідних на увесь рік.
Прем'єр Ізраїлю звільнив голову служби безпеки ШАБАК, Ронен Бар, через нездатність передбачити атаку ХАМАС. Це викликало обурення та антиурядові демонстрації в Єрусалимі.
11 березня відзначають Європейський день пам'яті жертв тероризму, Всесвітній день сантехніка та День інструментів. Також вшановують пам'ять святого Софронія, патріарха Єрусалимського.
Календар головних весняних свят в Україні з детальним описом традицій та значення кожного з них. Від Міжнародного жіночого дня до Дня матері - огляд семи важливих дат весняного періоду.
26 лютого у світі відзначають День термоса, День рожевої сорочки, День фісташок, День неквапливості та День добрих справ. Кожне свято має свою унікальну історію та важливе соціальне значення.
У передмісті Тель-Авіва підірвали три автобуси, четверту бомбу знешкодили. Ізраїльські служби безпеки звинувачують палестинських бойовиків та посилюють заходи безпеки.
26 січня світ відзначає Міжнародний день митника, День аудиторської служби та Всесвітній день екологічної освіти. Кожне свято має свою історію та особливе значення для розвитку суспільства.
20 січня відзначають Міжнародний день прийняття, День пінгвінів та День відеокамери. Також віряни вшановують пам'ять святого Євтимія Великого, відомого своїм аскетизмом.
Сторони конфлікту підписали угоду про припинення вогню в секторі Гази після внесення остаточних змін.
На Західному березі річки Йордан невідомий обстріляв автобус, що прямував до Єрусалима. Внаслідок теракту загинув 12-річний хлопчик, ще троє пасажирів отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Православна церква України нагадує про святкування 21 листопада Введення в храм Пресвятої Діви Марії. Свято має давню історію та особливе значення, оскільки висвітлює дитинство Божої Матері.
Ізраїльські сили безпеки провели рейд на території під французькою адміністрацією в Єрусалимі, затримавши двох дипломатів. Інцидент стався в присутності глави МЗС Франції та викликав різку реакцію Парижа.
В Ізраїлі спалахнули масові протести після рішення Нетаньягу звільнити міністра оборони Йоава Галланта. Протестувальники перекрили дороги в Тель-Авіві, близько 40 осіб заарештовано.
В Ізраїлі спалахнули протести після звільнення міністра оборони Йоава Галланта через "відсутність взаємної довіри". У Єрусалимі та Хайфі поліція затримує протестувальників, а бізнес-спільнота критикує це рішення.
11 жовтня відзначається Міжнародний день дівчаток, започаткований ООН у 2011 році. Мета - привернути увагу до проблем нерівності та насильства щодо дівчат, а також продемонструвати їхні можливості у сучасному світі.
У Тель-Авіві та інших містах світу пройшли акції пам'яті жертв нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Тисячі людей зібралися на меморіальні заходи, вшановуючи загиблих та вимагаючи звільнення заручників.
На півдні Тель-Авіва сталася стрілянина, яку поліція розглядає як ймовірний теракт. За попередніми даними, є щонайменше 10 поранених, двоє у важкому стані.
Перший у світі закон про доступ до інформації був прийнятий у 1766 році в Швеції. Документ гарантував вільний доступ до архівів з правом отримання копій документів, свободу друку і розповсюдження даних щодо уряду, парламенту та судів.
"Хезболла" оголосила про загибель командира Ібрагіма Мохаммеда Кобейсі після ізраїльського удару по передмістях Бейрута. За даними ліванської влади, внаслідок атаки загинуло шестеро людей.
Міністр закордонних справ Ізраїлю отримав попередження про намір Ірану атакувати через угорського колегу. Ізраїль закликає світ вимагати від Ірану відповідальності за агресивні дії.
МЗС України оновило рекомендації щодо перебування громадян в Ізраїлі та Лівані через погіршення безпекової ситуації. Громадянам рекомендується утриматися від поїздок до цих країн до стабілізації обстановки.
Вважається, що другого серпня 1858 році на вулицях Лондона почали централізовано розміщати спеціальні скриньки для листів. Хоча прототипи поштових скриньок існували і раніше.
Тисячі ізраїльтян знову протестували минулої ночі, вимагаючи звільнення заручників, яких утримує ХАМАС, і закликаючи до нових виборів, а один звільнений заручник закликав докласти зусиль для звільнення решти заручників і сприяння миру.
Іран попередив, що якщо Ізраїль розпочне повномасштабну військову агресію проти Лівану, почнеться "війна на знищення" із залученням усіх фронтів опору.
Американська розвідка вказує на те, що широкомасштабна війна між Ізраїлем і Хезболлою може спалахнути в найближчі кілька тижнів, якщо не буде досягнута угода про припинення вогню в Газі.
Україна веде переговори з Ізраїлем та США про передачу Києву щонайменше восьми ізраїльських систем протиповітряної оборони Patriot, які можуть посилити протиповітряну оборону України від російських атак.
Ізраїльська поліція заарештувала щонайменше 9 протестувальників під час антиурядових демонстрацій в Єрусалимі, які переросли в масові заворушення.
Сьогодні, 13 червня, у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Міжнародного дня поширення інформації про альбінізм. Подія була започаткована Організацією Об’єднаних Націй у 2015 році.
Ізраїль готовий призупинити війну проти бойовиків ХАМАС на короткий період, але не розглядає можливість повного припинення бойових дій.