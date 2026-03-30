29 березня, 13:23 • 12540 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічі
Ексклюзив
29 березня, 12:02 • 23094 перегляди
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
29 березня, 09:25 • 23127 перегляди
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
29 березня, 07:21 • 36492 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
28 березня, 17:19 • 33355 перегляди
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04 • 48532 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29 • 41804 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56 • 35412 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59 • 33899 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29 • 29253 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборони
Ізраїль змінює рішення після скандалу з недопуском католицьких лідерів до Храму Гробу Господнього

Київ • УНН

 • 1950 перегляди

Поліція не пустила патріарха до святині через загрозу іранських ударів. Влада обіцяє забезпечити проведення богослужінь під час Страсного тижня.

Ізраїль змінює рішення після скандалу з недопуском католицьких лідерів до Храму Гробу Господнього

Ізраїль заявив, що шукає спосіб забезпечити проведення богослужінь у Храмі Гробу Господнього під час Страсного тижня після гучного скандалу у Вербну неділю. Тоді поліція не пропустила латинського патріарха Єрусалима до святині, пославшись на міркування безпеки. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

В офісі прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу заявили, що наміру образити християн не було, а дії силовиків пояснили турботою про безпеку церковних лідерів на тлі ракетної загрози.

Латинський патріархат повідомив, що патріарха та ще одного церковного ієрарха зупинили й змусили повернутися, через що вони не змогли провести месу у храмі, який вважається одним із найсвятіших місць християнства.

У Патріархаті заявили, що це стало першим подібним випадком за століття і серйозним ударом по релігійних почуттях християн усього світу саме напередодні Великодня.

Причиною назвали загрозу іранських ударів

Ізраїльська поліція пояснила обмеження директивами безпеки, запровадженими після ракетних атак з боку Ірану. За словами влади, святі місця в Старому місті Єрусалима тимчасово обмежили для вірян різних конфесій через ризик нових ударів.

Скандал уже вийшов на міжнародний рівень. Посол США Майк Хакабі різко розкритикував дії ізраїльської поліції, назвавши їх прикрим перевищенням повноважень, яке вже викликало резонанс у світі.

