Ізраїль змінює рішення після скандалу з недопуском католицьких лідерів до Храму Гробу Господнього
Київ • УНН
Поліція не пустила патріарха до святині через загрозу іранських ударів. Влада обіцяє забезпечити проведення богослужінь під час Страсного тижня.
Ізраїль заявив, що шукає спосіб забезпечити проведення богослужінь у Храмі Гробу Господнього під час Страсного тижня після гучного скандалу у Вербну неділю. Тоді поліція не пропустила латинського патріарха Єрусалима до святині, пославшись на міркування безпеки. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
В офісі прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу заявили, що наміру образити християн не було, а дії силовиків пояснили турботою про безпеку церковних лідерів на тлі ракетної загрози.
Латинський патріархат повідомив, що патріарха та ще одного церковного ієрарха зупинили й змусили повернутися, через що вони не змогли провести месу у храмі, який вважається одним із найсвятіших місць християнства.
У Патріархаті заявили, що це стало першим подібним випадком за століття і серйозним ударом по релігійних почуттях християн усього світу саме напередодні Великодня.
Причиною назвали загрозу іранських ударів
Ізраїльська поліція пояснила обмеження директивами безпеки, запровадженими після ракетних атак з боку Ірану. За словами влади, святі місця в Старому місті Єрусалима тимчасово обмежили для вірян різних конфесій через ризик нових ударів.
Скандал уже вийшов на міжнародний рівень. Посол США Майк Хакабі різко розкритикував дії ізраїльської поліції, назвавши їх прикрим перевищенням повноважень, яке вже викликало резонанс у світі.
