Израиль меняет решение после скандала с недопуском католических лидеров к Храму Гроба Господня

Израиль заявил, что ищет способ обеспечить проведение богослужений в Храме Гроба Господня во время Страстной недели после громкого скандала в Вербное воскресенье. Тогда полиция не пропустила латинского патриарха Иерусалима к святыне, сославшись на соображения безопасности. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

В офисе премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что намерения оскорбить христиан не было, а действия силовиков объяснили заботой о безопасности церковных лидеров на фоне ракетной угрозы.

Латинский патриархат сообщил, что патриарха и еще одного церковного иерарха остановили и заставили вернуться, из-за чего они не смогли провести мессу в храме, который считается одним из самых святых мест христианства.

В Патриархате заявили, что это стало первым подобным случаем за столетие и серьезным ударом по религиозным чувствам христиан всего мира именно накануне Пасхи.

Причиной назвали угрозу иранских ударов

Израильская полиция объяснила ограничения директивами безопасности, введенными после ракетных атак со стороны Ирана. По словам властей, святые места в Старом городе Иерусалима временно ограничили для верующих разных конфессий из-за риска новых ударов.

Скандал уже вышел на международный уровень. Посол США Майк Хакаби резко раскритиковал действия израильской полиции, назвав их досадным превышением полномочий, которое уже вызвало резонанс в мире.

