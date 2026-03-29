Бог отвергает молитвы лидеров, развязывающих войны - Папа Лев XIV

Папа Римский Лев XIV заявил, что Бог отвергает молитвы лидеров, которые начинают войны и имеют "руки, полные крови". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Обращаясь к десяткам тысяч верующих на площади Святого Петра в Вербное воскресенье, Понтифик назвал конфликт в Иране "ужасным" и сказал, что Иисуса нельзя использовать для оправдания любых войн.

Это наш Бог: Иисус, Царь Мира, который отвергает войну, которого никто не может использовать для оправдания войны, который не слушает молитв тех, кто начинает войну, а отвергает их, говоря: "Даже если вы много молитесь, я не буду слушать: ваши руки полны крови