Бог отвергает молитвы лидеров, развязывающих войны - Папа Лев XIV
Киев • УНН
Понтифик осудил конфликт в Иране и использование религии для оправдания агрессии. Лев XIV призвал к прекращению огня и защите христиан Востока.
Папа Римский Лев XIV заявил, что Бог отвергает молитвы лидеров, которые начинают войны и имеют "руки, полные крови". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Обращаясь к десяткам тысяч верующих на площади Святого Петра в Вербное воскресенье, Понтифик назвал конфликт в Иране "ужасным" и сказал, что Иисуса нельзя использовать для оправдания любых войн.
Это наш Бог: Иисус, Царь Мира, который отвергает войну, которого никто не может использовать для оправдания войны, который не слушает молитв тех, кто начинает войну, а отвергает их, говоря: "Даже если вы много молитесь, я не буду слушать: ваши руки полны крови
Он не назвал ни одного конкретного мирового лидера, однако в последние недели Папа усилил критику войны в Иране, отмечается в публикации.
В конце воскресного обращения Понтифик выразил сожаление, что христиане на Ближнем Востоке "страдают от последствий ужасного конфликта" и, возможно, не смогут праздновать Пасху.
Папа, известный тем, что тщательно подбирает слова, неоднократно призывал к немедленному прекращению огня в конфликте и заявил в понедельник, что военные авиаудары являются неизбирательными и должны быть запрещены.
Отмечается, что некоторые американские чиновники прибегли к христианской риторике, чтобы оправдать совместные удары США и Израиля по Ирану. Министр обороны США Пит Хегсет, который начал христианские богослужения в Пентагоне, во время службы в среду молился о "безжалостном применении силы против тех, кто не заслуживает пощады".
