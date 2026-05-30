Российские шпионы активно охотятся за западными технологиями на фоне усиления санкций - AP

Киев • УНН

 • 1306 просмотра

Российские спецслужбы активизировали кражи западных технологий из-за санкций. Агенты охотятся за космическими разработками и секретами оборонной промышленности.

Российские спецслужбы стали более агрессивными в своих попытках украсть западные технологии и секреты оборонной промышленности на фоне санкций, оказывающих давление на экономику страны в условиях военного времени, со ссылкой на трех высокопоставленных сотрудников европейских разведывательных служб сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

По их словам, московские агенты создают фиктивные компании, вербуют посредников и используют кибершпионов и хакеров для сбора информации, которая также может быть использована для атак на ключевую инфраструктуру.

Четыре года международных санкций осложнили возможности москвы по закупке оборудования, технологий и проведению исследований в Европе, в то время как изнурительная война в Украине подорвала ключевые отрасли промышленности и подтолкнула страну к потенциальному финансовому кризису.

"Они действительно знают, что им нужно", и прилагают "серьезные усилия" для получения передовых станков, заводского оборудования, проведения исследований и разработки технологий двойного назначения, заявил Кристоффер Веделин, заместитель начальника оперативного отдела Шведской службы безопасности.

В Швеции россия нацелилась на оборонную промышленность и высокотехнологичные исследования в области передовых вооружений страны, таких как истребитель Gripen, сказал Веделин. По его словам, она также пытается получить технологии камер и лазеров, разработанные для гражданских целей, которые могут быть интегрированы в российские системы вооружения.

москва также пытается украсть технологии, чтобы не отставать от Запада или получить преимущество перед ним в ближайшие десятилетия, заявил Юха Мартелиус, директор Службы безопасности и разведки Финляндии.

"Речь идет о космических технологиях, квантовых... арктических технологиях, морских технологиях", — сказал он, добавив, что космические технологии нужны россии "прямо сейчас", не вдаваясь в подробности. Страны используют такие технологии для спутниковой съемки, связи и навигации.

россии также нужны подсанкционные обновления компьютерных технологий и программного обеспечения для станков, сказал Мартелиус.

По словам Веделина, поскольку схемы приобретения технологий становятся сложнее, компании должны больше осознавать, что они могут непреднамеренно стать частью российской цепочки поставок для военных нужд.

"Все службы безопасности и разведки в россии помогают государству в его усилиях", – сказал он.

москва также развертывает кибератаки против европейских фирм и критической инфраструктуры, пытаясь собрать информацию, которую она может использовать, "когда у них будет такая возможность и когда это будет отвечать их целям", сказал Веделин.

"Они больше не так сильно беспокоятся о потенциальном приписывании после своей деятельности, поэтому они идут на больший риск для достижения своих целей", – сказал он.

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
Кибератака
российская пропаганда
Санкции
Техника
Война в Украине
Ассошиэйтед Пресс
Saab JAS 39 Gripen
Финляндия
Швеция
Украина