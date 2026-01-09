$42.990.27
15:56 • 9000 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
14:55 • 16109 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
14:44 • 16988 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 15810 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 17136 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 12469 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 12577 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 8722 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 12801 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
9 января, 11:31 • 13543 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
В Швеции задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу рф: его взяли под стражу

Киев • УНН

 • 20 просмотра

33-летнего мужчину задержали в Швеции по подозрению в шпионаже, он находится под стражей с 7 января. Подозреваемый предоставлял информацию российской разведке.

В Швеции задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу рф: его взяли под стражу

В Швеции по подозрению в шпионаже задержан 33-летний мужчина. В настоящее время он находится под стражей с 7 января. Об этом сообщает прокуратура Швеции, передает УНН.

Подробности

Как говорится в сообщении, Стокгольмский окружной суд принял решение о заключении под стражу 33-летнего мужчины, которого подозревают в шпионаже.

"Предварительное расследование находится на ранней стадии. На данный момент расследование указывает на то, что подозреваемый предоставлял информацию российской разведке. Действительно ли это так, покажет дальнейший процесс", - заявил прокурор.

Напомним

Служба безопасности задержала в Киеве агента, который одновременно работал на российские и белорусские спецслужбы. Так, по заказу пограничного комитета Беларуси он шпионил за локациями Сил обороны, а по указаниям из РФ корректировал атаки рашистов по энергообъектам столичного региона.

Павел Башинский

