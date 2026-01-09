В Швеции задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу рф: его взяли под стражу

В Швеции по подозрению в шпионаже задержан 33-летний мужчина. В настоящее время он находится под стражей с 7 января. Об этом сообщает прокуратура Швеции, передает УНН.

Подробности

Как говорится в сообщении, Стокгольмский окружной суд принял решение о заключении под стражу 33-летнего мужчины, которого подозревают в шпионаже.

"Предварительное расследование находится на ранней стадии. На данный момент расследование указывает на то, что подозреваемый предоставлял информацию российской разведке. Действительно ли это так, покажет дальнейший процесс", - заявил прокурор.

Напомним

