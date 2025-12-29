Коригував атаки по київських ТЕЦ: затримано агента російських та білоруських спецслужб

Служба безпеки затримала у Києві агента, який одночасно працював на російські та білоруські спецслужби. Так, на замовлення прикордонного комітету Білорусі він шпигував за локаціями Сил оборони, а за вказівками з рф коригував атаки рашистів по енергооб’єктах столичного регіону. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

На основі інформації від цього агента окупанти сподівалися вивести з ладу ключові енергогенеруючі підприємства, які опалюють більшу частину житлового фонду та соціальної інфраструктури Києва - йдеться у повідомленні.

Задокументовано, як агент спочатку вів спостереження з вікна власної квартири за периметром однієї зі столичних ТЕЦ.

Потім він проводив дорозвідку поблизу цього об’єкта, щоб з’ясувати його технічний стан після нещодавніх ворожих обстрілів столиці.

Зібрану інформацію фігурант направляв ворожим спецслужбам для подальших обстрілів столичної ТЕЦ.

У разі виконання завдань, він розраховував на подальшу "евакуацію" за межі України. Для цього підготував тактичний рюкзак з речами першої необхідності, які планував використати під час нелегального перетину кордону - додали в СБУ.

Утім, співробітники СБУ завчасно викрили наміри зловмисника і затримали його за місцем проживання у Києві. Одночасно були проведені заходи для убезпечення локацій потенційних "цілей".

За даними слідства, затриманим є місцевий різноробочий, якого російські та білоруські спецслужбісти завербували через Телеграм-канали, де він публікував прокремлівські коментарі.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо

В наслідок комбінованої ворожої атаки у столиці були перебої з тепло- та енергопостачанням. За даними міської адміністрації без тепла залишилось понад 2600 житлових будинків. Частина міста була знеструмлена. КП "Київтеплоенерго" розгорнуло мобільні пересувні котельні для обігріву київських лікарень. У кожному районі Києва були розгорнуті оперативні штаби, надавалася допомога усім постраждалим від ворожої атаки. В результаті атаки 27 грудня поранення отримали 32 людини, 11 з яких були госпіталізовані.