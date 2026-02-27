Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Київ • УНН
Міністр соціальної політики Денис Улютін заявив, що уряд планує завершити підготовку законопроєкту про пенсійну реформу та передати його до Верховної Ради вже цього року. Після ухвалення документу нардепами, уряд буде готовий запустити нову пенсійну систему.
У наших планах - завершити розрахунки і завершити підготовку проєкту закону в цьому році. У цьому році ми плануємо пройти і громадські слухання, і передачу цього проєкту безпосередньо до Верховної Ради
Деталі
Він зазначив, що надалі буде робота в парламенті над документом, і щойно нардепи ухвалять відповідний законопроєкт, уряд буде готовий запускати нову пенсійну систему.
Нагадаємо
У Міністерстві соціальної політики обговорюють чергові зміни до пенсійної системи, які передбачають перегляд окремих винятків у солідарному рівні та можливість запровадження накопичувального компонента. Водночас експерти звертають увагу на бюджетні обмеження та ризики реалізації ініціатив, зокрема щодо підвищення мінімальних виплат.