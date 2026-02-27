$43.210.03
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр

Київ • УНН

 • 220 перегляди

Міністр соціальної політики Денис Улютін заявив, що уряд планує завершити підготовку законопроєкту про пенсійну реформу та передати його до Верховної Ради вже цього року. Після ухвалення документу нардепами, уряд буде готовий запустити нову пенсійну систему.

Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр

Уряд розраховує завершити роботу над пенсійною реформою і передати відповідний проєкт закону до Верховної Ради вже у цьому році. Про це заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін в ефірі телемарафону, передає УНН.

У наших планах - завершити розрахунки і завершити підготовку проєкту закону в цьому році. У цьому році ми плануємо пройти і громадські слухання, і передачу цього проєкту безпосередньо до Верховної Ради

- сказав Улютін.

Деталі

Він зазначив, що надалі буде робота в парламенті над документом, і щойно нардепи ухвалять відповідний законопроєкт, уряд буде готовий запускати нову пенсійну систему.

Нагадаємо

У Міністерстві соціальної політики обговорюють чергові зміни до пенсійної системи, які передбачають перегляд окремих винятків у солідарному рівні та можливість запровадження накопичувального компонента. Водночас експерти звертають увагу на бюджетні обмеження та ризики реалізації ініціатив, зокрема щодо підвищення мінімальних виплат.

