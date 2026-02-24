Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образом

$43.300.02
51.010.09
ukenru
Ексклюзив
16:08 • 1516 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23 • 4554 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 8114 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 9224 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 16290 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 12241 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 28795 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 08:57 • 20794 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 18867 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 07:45 • 18263 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0.8м/с
90%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рфPhoto24 лютого, 07:05 • 25931 перегляди
У Києві відбудуться засідання Коаліції охочих та саміт "Україна - країни Північної Європи та Балтії" 24 лютого, 07:43 • 6036 перегляди
Федоров озвучив "план війни" та назвав три цілі МіноборониVideo24 лютого, 09:17 • 14852 перегляди
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень24 лютого, 09:44 • 19655 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26 • 10686 перегляди
Публікації
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
12:55 • 16290 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 28794 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 47803 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 66969 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 69999 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Блогери
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo16:37 • 166 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto14:59 • 3254 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26 • 10746 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 25642 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 23332 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Starlink
Опалення

Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образом

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Молдовський артист Дан Балан дав концерт у Кишиневі, вперше за довгий час. Глядачі відзначили його змінений імідж: густе кучеряве волосся та окуляри.

Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образом

Знаменитий молдовський артист Дан Балан надзвичайно рідко фігурує в інформаційному просторі останнім часом. Проте, його нещодавній вихід на сцену ошелешив громадськість. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Отож, Балан вперше за довгий період часу дав концерт. Захід відбувався У Кишиневі. Глядачі не лише мали можливість почути старі хіти знаменитості, а й побачили який він нині має вигляд. Зокрема, завдяки численним роликам з фан-сторінок селебритіс ми можемо бачити, що Дан не просто дещо постарів, але й змінив свій імідж.

Зокрема, тепер співак носить значно густіше кучеряве волосся, яке на момент виступу він зібрав пов’язкою. Крім того, фронтмен тепер носить окуляри. Безумовно, риси обличчя Дана змінилися у порівнянні з тим часом, коли його востаннє пам’ятав український глядач, а саме мова йде про часи, коли співак був одним із суддів шоу "Голос країни". Нині ж, Балана, якому вже 47,  не просто впізнати відразу.

Слід додати, що артист і раніше неодноразово висловлював солідарність з Україною після початку повномасштабного вторгнення. Він виступав із концертами в різних українських містах, зокрема у Києві та Одесі, а також відкрито заявляв про відмову від російської мови, спілкуючись зі своїми прихильниками українською.

Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в Україну24.02.26, 16:59 • 3254 перегляди

Станіслав Кармазін

КультураСвітУНН Lite
Музикант
Війна в Україні
Кишинів
Україна
Одеса
Київ