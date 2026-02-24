Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образом
Київ • УНН
Молдовський артист Дан Балан дав концерт у Кишиневі, вперше за довгий час. Глядачі відзначили його змінений імідж: густе кучеряве волосся та окуляри.
Знаменитий молдовський артист Дан Балан надзвичайно рідко фігурує в інформаційному просторі останнім часом. Проте, його нещодавній вихід на сцену ошелешив громадськість. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Отож, Балан вперше за довгий період часу дав концерт. Захід відбувався У Кишиневі. Глядачі не лише мали можливість почути старі хіти знаменитості, а й побачили який він нині має вигляд. Зокрема, завдяки численним роликам з фан-сторінок селебритіс ми можемо бачити, що Дан не просто дещо постарів, але й змінив свій імідж.
Зокрема, тепер співак носить значно густіше кучеряве волосся, яке на момент виступу він зібрав пов’язкою. Крім того, фронтмен тепер носить окуляри. Безумовно, риси обличчя Дана змінилися у порівнянні з тим часом, коли його востаннє пам’ятав український глядач, а саме мова йде про часи, коли співак був одним із суддів шоу "Голос країни". Нині ж, Балана, якому вже 47, не просто впізнати відразу.
Слід додати, що артист і раніше неодноразово висловлював солідарність з Україною після початку повномасштабного вторгнення. Він виступав із концертами в різних українських містах, зокрема у Києві та Одесі, а також відкрито заявляв про відмову від російської мови, спілкуючись зі своїми прихильниками українською.
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в Україну24.02.26, 16:59 • 3254 перегляди