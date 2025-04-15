Башкана Гагаузії Євгенію Гуцул затримали в Кишиневі. Їй висунуто обвинувачення у сприянні незаконному фінансуванню партії "Шор".
Майя Санду звинуватила його у зв'язках із москвою, нагадавши про його проросійську позицію.
У Молдові явка на референдумі щодо включення мети вступу до ЄС у конституцію перевищила необхідний кворум. 33,4% громадян з правом голосу вже проголосували, що робить референдум дійсним.
Голова МЗС Андрій Сибіга розповів про три ключові напрямки нової політики щодо українців за кордоном. Серед них - електронний консул, множинне громадянство та відкриття українських осередків у сусідніх країнах.
Андрій Сибіга зустрівся з Міхаєм Попшоєм у Кишиневі. Вони обговорили кроки для прискорення вступу в ЄС, протидію російській дезінформації та зміцнення добросусідських відносин між країнами.
Міноборони Румунії заперечило поширену російськими джерелами інформацію про підпал складу з пальним українськими біженцями. Відомство наголосило, що жодної пожежі на паливних складах у країні не було.
Прем'єр Молдови заявив, що країна дотримуватиметься міжнародного законодавства щодо прав людини. Це відповідь на запит України про видачу чоловіків, які залишили країну через мобілізацію.
Суд у Кишиневі заарештував на 30 діб співробітника парламенту Молдови Йона Крянге за підозрою у державній зраді на користь рф. Рішення прийнято за відсутності обвинуваченого, який послався на стан здоров'я.
МЗС Молдови оголосило співробітника посольства рф персоною нон ґрата через діяльність, несумісну з дипломатичним статусом. Це рішення пов'язане з розслідуванням справи про державну зраду та шпигунство на користь росії.
Правоохоронці Молдови затримали двох чиновників за підозрою у державній зраді та змові проти країни. Підозрювані збирали та передавали інформацію співробітнику посольства на шкоду інтересам Молдови.
У парламенті Молдови проводяться обшуки, ймовірно, пов'язані зі справою про шпигунство на користь росії. Главу юридичного департаменту парламенту спіймали під час передачі інформації співробітникам російського посольства в Кишиневі.
МЗС Молдови заперечило інформацію про плани видачі Україні чоловіків призовного віку. Відомство назвало такі повідомлення частиною дезінформаційної кампанії проти Молдови.
Уряд України планує розширити залізничне та автомобільне сполучення з Польщею, відкривши новий пункт пропуску, а з Молдовою створять комісію для будівництва мосту через Дністер.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про активну участь України у процесі придністровського врегулювання. Україна підтримує мирне вирішення конфлікту з повагою до суверенітету і територіальної цілісності Молдови.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що розв'язана росією проти України загарбницька війна не є абстрактною ні для Республіки Молдова, ні для Румунії.
Заступник Глави Офісу Президента Ігор Жовква зустрівся з Віце-прем'єр-міністром з питань європейської інтеграції Молдови Крістіною Герасимовою, щоб обговорити пріоритети, завдання та плани щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу, посилення діалогу та співпраці між трьома країнами, а також підтвердити єдність у протистоянні російській агресії.
Віцепрем'єр-міністр Молдови з питань європейської інтеграції відвідала Київ і зустрілася зі своєю українською колегою, щоб обговорити наступні кроки у переговорах про вступ до ЄС.
Автобус, що прямував з Кишинева до Києва, зіткнувся з легковим автомобілем на трасі R7, в результаті чого загинули 74-річний водій легковика та його 69-річна дружина-пасажир.
Україна, Молдова та Румунія під час зустрічі міністрів закордонних справ у Кишиневі підтвердили єдність проти російської агресії, підтримку європейської безпеки та співпрацю у таких сферах, як безпека, енергетика та інфраструктура.
Міністри закордонних справ України, Молдови та Румунії зустрілися в Кишиневі, щоб обговорити співпрацю в енергетичному та транспортному секторах, засудити агресію росії проти України та її спроби підірвати політичну ситуацію в Молдові.
Майже 1500 осіб вже скористалися послугою трансферу Одеса-Кишинів, яка забезпечує перевезення між Одесою та аеропортом Кишинева для пасажирів, що прямують рейсами до або з Кишинева.
Сьогодні національна збірна України проведе товариський матч проти збірної Молдови на стадіоні "Зімбру" в Кишиневі. Україна займає 22-е місце, А Молдова - 153-е в останньому рейтингу ФІФА.
Молдова частково закрила частину свого повітряного простору і обмежила доступ громадськості під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена 29 травня до Кишинева.
Молдова проведе референдум 20 жовтня 2024 року щодо внесення євроінтеграції до своєї Конституції, що відкриє шлях до вступу в ЄС.
Молдова оголосила про підписання угоди з Європейським Союзом про співпрацю у сфері безпеки і оборони, яка розширює співпрацю в таких сферах, як зміцнення стійкості, кібербезпека, боротьба з дезінформацією, допомога оборонному сектору, участь у місіях ЄС з врегулювання кризових ситуацій та інтегроване управління кордонами.
москва намагається дестабілізувати молдовську демократію і суспільство, використовуючи проросійських діячів, таких як глава Гагаузії Євгенія Гуцул, щоб створити умови для потенційної російської агресії проти Молдови.
Парламент Молдови схвалив Декларацію про європейську інтеграцію країни, назвавши вступ до ЄС національним пріоритетом і підкресливши переваги, які він принесе з точки зору суверенітету, демократії, економічного розвитку та соціальної політики.
Молдова разом з НАТО провела навчання Coherent Resilience 2024, спрямовані на підвищення стійкості своєї критично важливої енергетичної інфраструктури до кібер - і гібридних загроз.
Україна поділилася з Молдовою розвідданими, які допомогли країні підготуватися до спроби російського перевороту і уникнути його, але Молдова, як і інші країни регіону, залишається під загрозою потенційної російської агресії.
Франція і Молдова підпишуть угоди про оборонну та економічну співпрацю під час візиту президента Молдови Майї Санду до Парижа в четвер.