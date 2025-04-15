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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 26227 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 156454 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 139163 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134830 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134786 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196433 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77590 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164668 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116962 перегляди

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Башкана Гагаузії Євгенію Гуцул затримали в Кишиневі. Їй висунуто обвинувачення у сприянні незаконному фінансуванню партії "Шор".

Політика • 25 березня, 22:02 • 41016 перегляди

Кандидат у президенти Молдови Стояногло розповів, як планує розбудовувати відносини з Україною

Майя Санду звинуватила його у зв'язках із москвою, нагадавши про його проросійську позицію.

Політика • 27 жовтня, 14:56 • 40258 перегляди

Голосування щодо ЄС у Молдові: кворум присутніх перевищено

У Молдові явка на референдумі щодо включення мети вступу до ЄС у конституцію перевищила необхідний кворум. 33,4% громадян з правом голосу вже проголосували, що робить референдум дійсним.

Новини Світу • 20 жовтня, 12:23 • 28160 перегляди

Голова МЗС розповів про три ключові напрямки нової політики щодо українців за кордоном

Голова МЗС Андрій Сибіга розповів про три ключові напрямки нової політики щодо українців за кордоном. Серед них - електронний консул, множинне громадянство та відкриття українських осередків у сусідніх країнах.

Політика • 20 вересня, 12:03 • 25468 перегляди

Спільні кроки для вступу в ЄС та протидія російській дезінформації: Сибіга зустрівся з главою МЗС Молдови

Андрій Сибіга зустрівся з Міхаєм Попшоєм у Кишиневі. Вони обговорили кроки для прискорення вступу в ЄС, протидію російській дезінформації та зміцнення добросусідських відносин між країнами.

Політика • 19 вересня, 15:43 • 16919 перегляди

"Українська диверсія" на складі з пальним: у Міноборони Румунії спростували ще один російський фейк

Міноборони Румунії заперечило поширену російськими джерелами інформацію про підпал складу з пальним українськими біженцями. Відомство наголосило, що жодної пожежі на паливних складах у країні не було.

Війна • 6 серпня, 12:19 • 27745 перегляди

Прем'єр Молдови прокоментував можливість видачі військовозобов'язаних українців

Прем'єр Молдови заявив, що країна дотримуватиметься міжнародного законодавства щодо прав людини. Це відповідь на запит України про видачу чоловіків, які залишили країну через мобілізацію.

Війна • 2 серпня, 14:51 • 37613 перегляди

Суд у Молдові відправив під арешт співробітника парламенту за підозрою у держзраді на користь рф

Суд у Кишиневі заарештував на 30 діб співробітника парламенту Молдови Йона Крянге за підозрою у державній зраді на користь рф. Рішення прийнято за відсутності обвинуваченого, який послався на стан здоров'я.

Новини Світу • 2 серпня, 12:37 • 16948 перегляди

Молдова видворяє російського дипломата на тлі шпигунської справи

МЗС Молдови оголосило співробітника посольства рф персоною нон ґрата через діяльність, несумісну з дипломатичним статусом. Це рішення пов'язане з розслідуванням справи про державну зраду та шпигунство на користь росії.

Новини Світу • 1 серпня, 08:45 • 16265 перегляди

У Молдові затримали двох посадовців за підозрою у держзраді

Правоохоронці Молдови затримали двох чиновників за підозрою у державній зраді та змові проти країни. Підозрювані збирали та передавали інформацію співробітнику посольства на шкоду інтересам Молдови.

Новини Світу • 31 липня, 18:04 • 28626 перегляди

У парламенті Молдови проходять обшуки: можуть бути пов'язані зі справою про шпигунство на користь рф - ЗМІ

У парламенті Молдови проводяться обшуки, ймовірно, пов'язані зі справою про шпигунство на користь росії. Главу юридичного департаменту парламенту спіймали під час передачі інформації співробітникам російського посольства в Кишиневі.

Новини Світу • 31 липня, 09:45 • 16881 перегляди

Черговий фейк: у МЗС Молдови спростували інформацію про нібито видачу Києву українців призовного віку

МЗС Молдови заперечило інформацію про плани видачі Україні чоловіків призовного віку. Відомство назвало такі повідомлення частиною дезінформаційної кампанії проти Молдови.

Суспільство • 30 липня, 13:52 • 23155 перегляди

На заході України розширять залізничне та автомобільне сполучення з країнами-сусідками

Уряд України планує розширити залізничне та автомобільне сполучення з Польщею, відкривши новий пункт пропуску, а з Молдовою створять комісію для будівництва мосту через Дністер.

Економіка • 30 липня, 11:41 • 20548 перегляди

Україна була і залишається активним учасником процесу придністровського врегулювання - МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про активну участь України у процесі придністровського врегулювання. Україна підтримує мирне вирішення конфлікту з повагою до суверенітету і територіальної цілісності Молдови.

Політика • 23 липня, 15:21 • 105985 перегляди

Розв'язана росією проти України загарбницька війна не є абстрактною ні для Республіки Молдова, ні для Румунії - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що розв'язана росією проти України загарбницька війна не є абстрактною ні для Республіки Молдова, ні для Румунії.

Війна • 23 липня, 14:55 • 33786 перегляди

Україна та Молдова обговорили плани щодо переговорних процесів про вступ ЄС

Заступник Глави Офісу Президента Ігор Жовква зустрівся з Віце-прем'єр-міністром з питань європейської інтеграції Молдови Крістіною Герасимовою, щоб обговорити пріоритети, завдання та плани щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу, посилення діалогу та співпраці між трьома країнами, а також підтвердити єдність у протистоянні російській агресії.

Суспільство • 16 липня, 17:25 • 100314 перегляди

Віцепрем’єрка з євроінтеграції Молдови прибула до України

Віцепрем'єр-міністр Молдови з питань європейської інтеграції відвідала Київ і зустрілася зі своєю українською колегою, щоб обговорити наступні кроки у переговорах про вступ до ЄС.

Політика • 15 липня, 17:57 • 84507 перегляди

У Молдові рейсовий автобус, який прямував до Києва, потрапив у ДТП: є жертви

Автобус, що прямував з Кишинева до Києва, зіткнувся з легковим автомобілем на трасі R7, в результаті чого загинули 74-річний водій легковика та його 69-річна дружина-пасажир.

Кримінал та НП • 11 липня, 13:59 • 15071 перегляди

Єдність у зміцненні європейської безпеки: Україна, Молдова, Румунія підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо протидії іноземним інформаційним втручанням

Україна, Молдова та Румунія під час зустрічі міністрів закордонних справ у Кишиневі підтвердили єдність проти російської агресії, підтримку європейської безпеки та співпрацю у таких сферах, як безпека, енергетика та інфраструктура.

Війна • 5 липня, 20:16 • 94353 перегляди

У Кишиневі пройшла зустріч міністрів закордонних справ України, Молдови та Румунії

Міністри закордонних справ України, Молдови та Румунії зустрілися в Кишиневі, щоб обговорити співпрацю в енергетичному та транспортному секторах, засудити агресію росії проти України та її спроби підірвати політичну ситуацію в Молдові.

Політика • 5 липня, 13:28 • 17497 перегляди

Аеротрансфером Одеса - аеропорт Кишинів скористалися майже 1,5 тис. людей

Майже 1500 осіб вже скористалися послугою трансферу Одеса-Кишинів, яка забезпечує перевезення між Одесою та аеропортом Кишинева для пасажирів, що прямують рейсами до або з Кишинева.

Суспільство • 5 липня, 11:42 • 13479 перегляди

Україна сьогодні проведе товариський матч із Молдовою: в УАФ показали форму та оприлюднили офіційну заявку

Сьогодні національна збірна України проведе товариський матч проти збірної Молдови на стадіоні "Зімбру" в Кишиневі. Україна займає 22-е місце, А Молдова - 153-е в останньому рейтингу ФІФА.

Спорт • 11 червня, 13:07 • 15277 перегляди

Через візит Блінкена в Молдові частково закрили повітряний простір і ввели обмеження в Кишиневі

Молдова частково закрила частину свого повітряного простору і обмежила доступ громадськості під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена 29 травня до Кишинева.

Новини Світу • 29 травня, 11:57 • 17983 перегляди

У Молдові затвердили дату референдуму щодо вступу країни в ЄС

Молдова проведе референдум 20 жовтня 2024 року щодо внесення євроінтеграції до своєї Конституції, що відкриє шлях до вступу в ЄС.

Новини Світу • 16 травня, 17:00 • 38817 перегляди

Молдова анонсувала угоду про партнерство з ЄС у сфері безпеки та оборони

Молдова оголосила про підписання угоди з Європейським Союзом про співпрацю у сфері безпеки і оборони, яка розширює співпрацю в таких сферах, як зміцнення стійкості, кібербезпека, боротьба з дезінформацією, допомога оборонному сектору, участь у місіях ЄС з врегулювання кризових ситуацій та інтегроване управління кордонами.

Політика • 15 травня, 00:31 • 25499 перегляди

кремль посилив спроби дестабілізації Молдови, використовуючи проросійських діячів - ISW

москва намагається дестабілізувати молдовську демократію і суспільство, використовуючи проросійських діячів, таких як глава Гагаузії Євгенія Гуцул, щоб створити умови для потенційної російської агресії проти Молдови.

Війна • 9 квітня, 06:56 • 106168 перегляди

Парламент Молдови схвалив декларацію щодо підтримки вступу до ЄС

Парламент Молдови схвалив Декларацію про європейську інтеграцію країни, назвавши вступ до ЄС національним пріоритетом і підкресливши переваги, які він принесе з точки зору суверенітету, демократії, економічного розвитку та соціальної політики.

Суспільство • 22 березня, 10:34 • 24938 перегляди

У Молдові відбулися спільні з НАТО навчання з енергетичної безпеки

Молдова разом з НАТО провела навчання Coherent Resilience 2024, спрямовані на підвищення стійкості своєї критично важливої енергетичної інфраструктури до кібер - і гібридних загроз.

Новини Світу • 15 березня, 15:17 • 27373 перегляди

Україна допомогла Молдові уникнути спроби російського перевороту - Зеленський

Україна поділилася з Молдовою розвідданими, які допомогли країні підготуватися до спроби російського перевороту і уникнути його, але Молдова, як і інші країни регіону, залишається під загрозою потенційної російської агресії.

Війна • 7 березня, 17:32 • 49591 перегляди

Франція та Молдова планують у четвер підписати угоду про співпрацю в галузі оборони

Франція і Молдова підпишуть угоди про оборонну та економічну співпрацю під час візиту президента Молдови Майї Санду до Парижа в четвер.

Політика • 6 березня, 12:00 • 28670 перегляди