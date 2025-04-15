Молдова анонсувала угоду про партнерство з ЄС у сфері безпеки та оборони

Молдова оголосила про підписання угоди з Європейським Союзом про співпрацю у сфері безпеки і оборони, яка розширює співпрацю в таких сферах, як зміцнення стійкості, кібербезпека, боротьба з дезінформацією, допомога оборонному сектору, участь у місіях ЄС з врегулювання кризових ситуацій та інтегроване управління кордонами.