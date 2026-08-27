Зеленський у Кишиневі заявив, що росія програє, а Україна та Молдова будуть частиною Європи
Київ • УНН
У Кишиневі Зеленський заявив, що Україна й Молдова стануть частиною мирної Європи. Він закликав країни спільно боротися за незалежність.
Президент України Володимир Зеленський виступив на масштабних урочистостях у Кишиневі з нагоди Дня незалежності Молдови. Разом із президенткою країни Маєю Санду він звернувся до тисяч людей, які зібралися на святкуванні. Про це повідомляє УНН.
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Зеленський наголосив, що Молдова є сильною та європейською нацією, а Україна та Молдова мають спільне прагнення до європейського майбутнього.
Молдова – сильна нація і, без жодних сумнівів, європейська нація. Точно знаю, що разом ми всі будемо частиною Європи – вільної та мирної Європи. Саме це найважливіше для наших людей
Він додав, що українці та молдовани однаково цінують людське життя, хочуть жити гідно у своїх країнах і залишатися частиною європейської спільноти.
Впевнений: росія програє, а люди переможуть! Наша країна, ваші країни, наша Європа – ми переможемо в цій історичній боротьбі, у цій битві за незалежність
Президент України також заявив, що Київ і Кишинів прагнуть відзначати свої Дні незалежності у мирі та вже як члени Європейського Союзу.
Ми зробимо все можливе, щоб це сталося! І нам треба й надалі бути разом
Під час виступу українського президента присутні активно аплодували йому. Коли Зеленський привітав людей словами "Слава Україні!", натовп відповів: "Героям слава!".
"Важливо – бути разом і посилювати одне одного" - Зеленський у Кишиневі зустрівся із Санду27.08.26, 19:30 • 3362 перегляди