Зеленський у Кишиневі заявив, що росія програє, а Україна та Молдова будуть частиною Європи

Президент України Володимир Зеленський виступив на масштабних урочистостях у Кишиневі з нагоди Дня незалежності Молдови. Разом із президенткою країни Маєю Санду він звернувся до тисяч людей, які зібралися на святкуванні. Про це повідомляє УНН.

Зеленський наголосив, що Молдова є сильною та європейською нацією, а Україна та Молдова мають спільне прагнення до європейського майбутнього.

Молдова – сильна нація і, без жодних сумнівів, європейська нація. Точно знаю, що разом ми всі будемо частиною Європи – вільної та мирної Європи. Саме це найважливіше для наших людей