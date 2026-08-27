Зеленский в Кишинёве заявил, что Россия проиграет, а Украина и Молдова будут частью Европы

$44.570.1052.010.08
ukenru
20:16 • 738 просмотра
Зеленский в Кишинёве заявил, что Россия проиграет, а Украина и Молдова будут частью ЕвропыVideo
18:55 • 10977 просмотра
Город может надолго остаться без света и тепла из-за атак рф — жителей Херсона призвали эвакуироваться
Эксклюзив
15:58 • 29180 просмотра
Школы перед 1 сентября: грозит ли Киеву нехватка мест для учащихся
14:23 • 23892 просмотра
Принц Гарри и Меган с детьми вернулись в Великобританию на "длительный период" - СМИ
27 августа, 13:27 • 43482 просмотра
Осенняя обрезка деревьев: когда работать и какие ветви удалятьPhoto
27 августа, 12:24 • 34414 просмотра
В Непале и Китае число пропавших без вести из-за наводнений возросло до 1450 человек
27 августа, 11:55 • 31913 просмотра
Последствия российского обстрела Бориспольского района — фоторепортажPhoto
27 августа, 11:02 • 23739 просмотра
Из-за российских обстрелов задерживаются несколько десятков поездов, два более чем на 10 часов - Укрзализныця
27 августа, 10:48 • 36836 просмотра
россияне повторно атаковали Херсонскую ТЭЦ 4 КАБами, оборудование уничтожено - Нафтогаз
27 августа, 09:50 • 36199 просмотра
В Киеве во время полномасштабной войны родилось более 86 тысяч детей PhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2.1м/с
59%
752мм
Популярные новости
В Харькове возросло число пострадавших из-за удара рф по ТЦ27 августа, 10:23 • 28513 просмотра
Жертвами наводнения в Непале стали уже более 330 человек, более 900 пропали без вести27 августа, 10:37 • 43118 просмотра
Атака рф дронами на Киев: число пострадавших возросло до трехPhoto27 августа, 10:43 • 15470 просмотра
В Киеве последствия атаки рф зафиксировали уже в пяти районах, задета школа27 августа, 11:55 • 9908 просмотра
История и особенности чешской кухни27 августа, 14:09 • 30061 просмотра
публикации
Школы перед 1 сентября: грозит ли Киеву нехватка мест для учащихся
Эксклюзив
15:58 • 29180 просмотра
История и особенности чешской кухни27 августа, 14:09 • 30150 просмотра
Осенняя обрезка деревьев: когда работать и какие ветви удалятьPhoto27 августа, 13:27 • 43482 просмотра
Как правильно запекать в фольге, чтобы мясо, овощи и рыба оставались сочными27 августа, 06:59 • 99929 просмотра
Новые правила отсрочки от мобилизации: в Раде хотят предоставить её родителям-одиночкам26 августа, 16:14 • 101793 просмотра
Актуальные люди
Майя Санду
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Прокудин Александр Сергеевич
Актуальные места
Украина
Молдова
Непал
Соединённые Штаты
Кишинёв
Реклама
УНН Lite
Руперт Гринт вернётся к роли Рона Уизли в «Гарри Поттере», но уже не на экранахPhoto27 августа, 00:07 • 78904 просмотра
Райан Рейнольдс показал редкие фотографии детей в день рождения Блейк ЛайвлиPhoto26 августа, 22:05 • 62476 просмотра
Стало известно, от чего умерла звезда кантри Долли Партон26 августа, 04:39 • 85173 просмотра
Мадонна показала редкие фото своих дочерей-близнецов: какими они были в детствеPhoto26 августа, 01:06 • 82952 просмотра
"Вы не до конца понимаете": близкие Панеттьери призвали не спекулировать слухами о причине ее смерти25 августа, 23:05 • 83976 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Отопление
Coca-Cola
Эль-Паис
Золото

Зеленский в Кишинёве заявил, что Россия проиграет, а Украина и Молдова будут частью Европы

Киев • УНН

 • 744 просмотра

В Кишинёве Зеленский заявил, что Украина и Молдова станут частью мирной Европы. Он призвал страны совместно бороться за независимость.

Зеленский в Кишинёве заявил, что Россия проиграет, а Украина и Молдова будут частью Европы

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на масштабных торжествах в Кишинёве по случаю Дня независимости Молдовы. Вместе с президентом страны Майей Санду он обратился к тысячам людей, собравшихся на праздновании. Об этом сообщает УНН.

Детали

Зеленский подчеркнул, что Молдова является сильной и европейской нацией, а Украина и Молдова имеют общее стремление к европейскому будущему.

Молдова — сильная нация и, без всяких сомнений, европейская нация. Точно знаю, что вместе мы все будем частью Европы — свободной и мирной Европы. Именно это важнее всего для наших людей

— заявил президент.

Он добавил, что украинцы и молдаване одинаково ценят человеческую жизнь, хотят жить достойно в своих странах и оставаться частью европейского сообщества.

Уверен: Россия проиграет, а люди победят! Наша страна, ваши страны, наша Европа — мы победим в этой исторической борьбе, в этой битве за независимость

— сказал Зеленский.

Президент Украины также заявил, что Киев и Кишинёв стремятся отмечать свои Дни независимости в мире и уже в качестве членов Европейского Союза.

Мы сделаем всё возможное, чтобы это произошло! И нам нужно и дальше быть вместе

— подчеркнул Зеленский.

Во время выступления украинского президента присутствующие активно ему аплодировали. Когда Зеленский поприветствовал людей словами "Слава Украине!", толпа ответила: "Героям слава!".

"Важно — быть вместе и усиливать друг друга" — Зеленский в Кишинёве встретился с Санду27.08.26, 19:30 • 3172 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Кишинёв
Майя Санду
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина
Молдова