Зеленский в Кишинёве заявил, что Россия проиграет, а Украина и Молдова будут частью Европы
Киев • УНН
В Кишинёве Зеленский заявил, что Украина и Молдова станут частью мирной Европы. Он призвал страны совместно бороться за независимость.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на масштабных торжествах в Кишинёве по случаю Дня независимости Молдовы. Вместе с президентом страны Майей Санду он обратился к тысячам людей, собравшихся на праздновании. Об этом сообщает УНН.
Детали
Зеленский подчеркнул, что Молдова является сильной и европейской нацией, а Украина и Молдова имеют общее стремление к европейскому будущему.
Молдова — сильная нация и, без всяких сомнений, европейская нация. Точно знаю, что вместе мы все будем частью Европы — свободной и мирной Европы. Именно это важнее всего для наших людей
Он добавил, что украинцы и молдаване одинаково ценят человеческую жизнь, хотят жить достойно в своих странах и оставаться частью европейского сообщества.
Уверен: Россия проиграет, а люди победят! Наша страна, ваши страны, наша Европа — мы победим в этой исторической борьбе, в этой битве за независимость
Президент Украины также заявил, что Киев и Кишинёв стремятся отмечать свои Дни независимости в мире и уже в качестве членов Европейского Союза.
Мы сделаем всё возможное, чтобы это произошло! И нам нужно и дальше быть вместе
Во время выступления украинского президента присутствующие активно ему аплодировали. Когда Зеленский поприветствовал людей словами "Слава Украине!", толпа ответила: "Героям слава!".
"Важно — быть вместе и усиливать друг друга" — Зеленский в Кишинёве встретился с Санду27.08.26, 19:30 • 3172 просмотра