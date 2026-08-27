Зеленский в Кишинёве заявил, что Россия проиграет, а Украина и Молдова будут частью Европы

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на масштабных торжествах в Кишинёве по случаю Дня независимости Молдовы. Вместе с президентом страны Майей Санду он обратился к тысячам людей, собравшихся на праздновании. Об этом сообщает УНН.

Зеленский подчеркнул, что Молдова является сильной и европейской нацией, а Украина и Молдова имеют общее стремление к европейскому будущему.

Молдова — сильная нация и, без всяких сомнений, европейская нация. Точно знаю, что вместе мы все будем частью Европы — свободной и мирной Европы. Именно это важнее всего для наших людей

Он добавил, что украинцы и молдаване одинаково ценят человеческую жизнь, хотят жить достойно в своих странах и оставаться частью европейского сообщества.

Уверен: Россия проиграет, а люди победят! Наша страна, ваши страны, наша Европа — мы победим в этой исторической борьбе, в этой битве за независимость