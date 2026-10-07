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"Самый грустный день в карьере": Месси сыграл последний матч за сборную Аргентины

Киев • УНН

 • 1512 просмотра

Лионель Месси сыграл последний матч за Аргентину, забил гол и отдал две результативные передачи в победе над Бенином со счетом 3:0. Он попрощался со сборной после 21 года карьеры.

"Самый грустный день в карьере": Месси сыграл последний матч за сборную Аргентины

Аргентинский футболист Лионель Месси назвал свой уход из международного футбола "самым грустным днем в моей карьере". Об этом он сказал во вторник, 6 октября, после своего последнего матча за Аргентину, который завершился победой над Бенином со счетом 3:0, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Месси, который забил гол и отдал две результативные передачи в победном матче на стадионе "Монументаль", после победы вышел на поле, чтобы выразить благодарность болельщикам и товарищам по команде, вспоминая свою 21-летнюю карьеру в сборной Аргентины.

"Для меня было огромной гордостью защищать эту футболку более 20 лет", — сказал Месси стадиону.

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"Даже в самые худшие моменты, которые мы пережили и которые пережил я, я никогда не прекращал бороться, никогда не прекращал быть здесь", — добавил он.

"Больше не приходить будет очень больно. Клянусь, я хотел бы играть всю свою жизнь, потому что играть за сборную Аргентины — это самое прекрасное, что может с тобой случиться", — отметил он.

Месси сказал, что возвращение на "Монументаль", где Аргентина сыграла свой первый матч после победы на чемпионате мира 2022 года, было горько-сладким.

"Сейчас я здесь в самый грустный день моей карьеры, день, когда я должен попрощаться с национальной сборной, попрощаться со всеми вами. Но теперь я буду по ту сторону (с болельщиками), поддерживать всех ребят, каждого, кто приходит. Всегда в единстве", — сказал он.

Месси, однако, сказал, что, несмотря на грусть, он не жалеет о времени ухода из сборной, ссылаясь на трудности кампании Аргентины на нынешнем чемпионате мира, где южноамериканцы вышли в финал, но проиграли Испании.

Месси сказал, что эмоциональные американские горки того турнира, включавшие поражение со счетом 2:1 от заклятых соперников Англии в полуфинале, дали о себе знать.

"Хотя я хочу быть здесь всю свою жизнь, я чувствую, что это именно тот момент. Прошлый чемпионат мира был слишком сложным, всё, что мне пришлось пережить", — сказал Месси.

"У нас была мечта осуществить мою мечту и мечту всей страны — снова стать чемпионами мира. На прошлом чемпионате мира мы были очень близки, и реальность такова, что ничего удивительного не произошло, как говорят люди. Матч против Англии сильно повлиял на нас физически, да и эмоционально — очень сильно. Мы приехали с достаточным количеством сил, мы боролись, как всегда, с этой футболкой, со всеми товарищами по команде, с которыми я должен был быть и с которыми мог делиться моментами, не только с ними, но и с теми, кто был рядом в то время, когда нам удалось победить. Мы были очень близки", — отметил он.

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Юлия Шрамко

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