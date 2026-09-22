Месси показал особую футболку на свой последний матч за сборную Аргентины

Аргентинский форвард Лионель Месси показал футболку, в которой планирует провести свой последний матч за сборную Аргентины, который станет последним в составе "Albiceleste", передает УНН со ссылкой на пост Месси в Instagram.

"Последний матч… Футболка на всю жизнь", — написал Месси.

Месси продемонстрировал особый дизайн футболки для прощального матча. Фамилия и десятый номер аргентинца выполнены золотым цветом, а на спине футболки изображено "майское солнце" — один из национальных символов Аргентины.

Месси, объявивший о завершении карьеры в сборной, планирует провести свой последний матч 6 октября против сборной Бенина.

Месси объявил, что покидает сборную Аргентины