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Месси показал особую футболку на свой последний матч за сборную Аргентины

Киев • УНН

 • 834 просмотра

Лионель Месси продемонстрировал футболку с "майским солнцем", а также фамилией и номером, написанными позолоченными буквами. Прощальный матч состоится 6 октября против Бенина.

Месси показал особую футболку на свой последний матч за сборную Аргентины

Аргентинский форвард Лионель Месси показал футболку, в которой планирует провести свой последний матч за сборную Аргентины, который станет последним в составе "Albiceleste", передает УНН со ссылкой на пост Месси в Instagram. 

"Последний матч… Футболка на всю жизнь", — написал Месси.

Месси продемонстрировал особый дизайн футболки для прощального матча. Фамилия и десятый номер аргентинца выполнены золотым цветом, а на спине футболки изображено "майское солнце" — один из национальных символов Аргентины.

Месси, объявивший о завершении карьеры в сборной, планирует провести свой последний матч 6 октября против сборной Бенина. 

Месси объявил, что покидает сборную Аргентины31.08.26, 18:33 • 3222 просмотра

Павел Башинский

Спорт
Аргентина