Converse удалила рекламу после критики из-за ассоциаций с символикой Ку-клукс-клана

Компания-производитель кед Converse удалила рекламу, которую критиковали за то, что она вызывает ассоциации с расистскими образами. Об этом пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

На изображении, опубликованном в Instagram, была изображена певица K-pop Karina в длинной белой юбке, которая держала пару классических высоких кед Chuck 70 X. Онлайн-критики заявили, что треугольная юбка напоминает капюшон Ку-клукс-клана, а то, как певица изображена с парой кед, также вызывает образ жертвы линчевания.

Converse, принадлежащая Nike, извинилась за рекламу и удалила её из интернета.

"Нам очень жаль", — говорится в заявлении компании для CBS News.

"Мы понимаем, почему это изображение глубоко расстраивает, и признаём, что мы ошиблись. Мы удалили его со своих каналов и работаем над тем, чтобы удалить его отовсюду, где оно появлялось. Этого не должно было произойти, и мы будем действовать лучше", — говорится в заявлении.

Ли Мерритт, адвокат по вопросам гражданских прав из Техаса в США, написал в Instagram, что извинения Converse "не отменяют того, что на каждом этапе прошло мимо юридического, маркетингового и управленческого отделов".

Компания Converse, основанная в Молдене, штат Массачусетс, США, в 1908 году, впервые выпустила свои баскетбольные кеды Chuck Taylor All Star в 1917 году.

Что говорят эксперты

Маркетинговые эксперты и защитники социальной справедливости раскритиковали рекламу как культурно нечуткую, а некоторые критики предположили, что ролик мог быть намеренно создан для привлечения внимания путём провокации возмущения.

"Это стратегия в экономике внимания. У нас складывается впечатление, что эти изображения проходят через множество различных этапов, прежде чем попасть к публике, поэтому трудно представить, что никто не заметил того, что кажется настолько очевидным", — сказала CBS News Надин Смит, генеральный директор организации Color of Change, занимающейся вопросами расовой справедливости.

Маркус Коллинз, эксперт по маркетингу и культуре Мичиганской школы бизнеса Росса, сказал, что, хотя он не считает, что маркетинговая команда Converse намеревалась кого-либо оскорбить, намерение имеет меньшее значение, чем восприятие изображения общественностью.

"Реакция Converse не соответствовала уровню страданий, с которыми люди отреагировали на рекламу", — сказал он CBS News. Теперь перед компанией стоит задача восстановить доверие потребителей, добавил он.

Не только один бренд

Converse — не единственный бренд, который недавно столкнулся с негативной реакцией потребителей из-за рекламы, обвинённой в расизме. В августе дисконтный ритейлер Target прекратил продажу детского костюма на Хеллоуин, который, по словам некоторых критиков, вызывал ассоциации с расистскими карикатурами на менестрелей, сообщает Associated Press.

Target признала, что костюм был неуместным. "Этот костюм оскорбителен и никогда не должен был быть частью нашего ассортимента. Он больше не продаётся", — говорится в заявлении Target в прошлом месяце.