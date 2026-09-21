Как будут работать больницы во время "жёлтого" и "красного" уровня воздушной угрозы — правительство ответило

Правительство утвердило новые правила работы медицинских учреждений в зависимости от уровня воздушной угрозы. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.

При желтом уровне медучреждения продолжают работу. Должен быть обеспечен полный доступ работников, пациентов и посетителей к укрытиям. При красном — пациенты и медицинские работники должны перейти в укрытия. Вместе с тем не прекращается помощь, которую опасно прерывать, в частности во время операций, реанимации, интенсивной терапии и т. п. Пациентов, которых невозможно переместить, продолжают лечить в наиболее безопасных помещениях. В укрытиях и таких помещениях можно оказывать медицинскую помощь, отпускать лекарства и размещать пациентов - сообщил Корецкий.

По словам премьера, экстренная медицина работает непрерывно. Пациентов с неотложными состояниями принимают независимо от уровня угрозы. Диспетчерские службы принимают вызовы, бригады скорой помощи выезжают к пациентам.

Также правительство поручило усилить защиту операционных, реанимаций, родильных и приемных отделений, помещений с резервными источниками питания и критически важным медицинским оборудованием. Особое внимание — местам, где находятся пациенты, которых невозможно оперативно переместить, — резюмировал Корецкий.

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