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Как будут работать больницы во время "жёлтого" и "красного" уровня воздушной угрозы — правительство ответило

Киев • УНН

 • 14773 просмотра

При красном уровне пациентов и медиков переводят в укрытия, но неотложную помощь не прекращают. Экстренная медицина работает непрерывно.

Как будут работать больницы во время "жёлтого" и "красного" уровня воздушной угрозы — правительство ответило

Правительство утвердило новые правила работы медицинских учреждений в зависимости от уровня воздушной угрозы. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.

При желтом уровне медучреждения продолжают работу. Должен быть обеспечен полный доступ работников, пациентов и посетителей к укрытиям. При красном — пациенты и медицинские работники должны перейти в укрытия. Вместе с тем не прекращается помощь, которую опасно прерывать, в частности во время операций, реанимации, интенсивной терапии и т. п. Пациентов, которых невозможно переместить, продолжают лечить в наиболее безопасных помещениях. В укрытиях и таких помещениях можно оказывать медицинскую помощь, отпускать лекарства и размещать пациентов 

- сообщил Корецкий. 

По словам премьера, экстренная медицина работает непрерывно. Пациентов с неотложными состояниями принимают независимо от уровня угрозы. Диспетчерские службы принимают вызовы, бригады скорой помощи выезжают к пациентам.

Также правительство поручило усилить защиту операционных, реанимаций, родильных и приемных отделений, помещений с резервными источниками питания и критически важным медицинским оборудованием. Особое внимание — местам, где находятся пациенты, которых невозможно оперативно переместить, — резюмировал Корецкий.

Жёлтый уровень угрозы беспилотников — могут ли дети оставаться в классах и что делать педагогам10.09.26, 15:05 • 13503 просмотра

Антонина Туманова

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