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Гвинет Пэлтроу рассказала, как им с Крисом Мартином удалось остаться семьёй после развода

Киев • УНН

 • 428 просмотра

После развода Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин решили остаться семьёй ради детей. Они поддерживали близкие отношения и избегали конфликтов.

Гвинет Пэлтроу рассказала, как им с Крисом Мартином удалось остаться семьёй после развода

Гвинет Пэлтроу раскрыла подробности расставания с фронтменом Coldplay Крисом Мартином и объяснила, почему бывшие супруги решили сохранить близкие отношения ради детей. Об этом актриса рассказала в подкасте "Friends Keep Secrets", сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

Пэлтроу и Мартин объявили о расставании в 2014 году после 10 лет брака. Тогда они назвали свой подход "осознанным разъединением", что привлекло значительное внимание общественности.

По словам актрисы, перед разводом она расспрашивала друзей, выросших в семьях с разведёнными родителями, что причинило им наибольшую боль. Большинство отвечали, что самым тяжёлым был не сам разрыв родителей, а конфликты между ними после него.

Дети остались главным приоритетом

Тогда я подумала: "Как мы могли этого не делать?" Есть ли способ обойти все эти ужасные вещи, когда никого нет в одной комнате, и прийти на выпускной, где вы все ужинаете за одним столом?

– рассказала Пэлтроу.

Терапевт познакомил пару с концепцией "осознанного разъединения". Она предусматривала, по словам актрисы, обязательство "действительно ставить детей на первое место" и "оставаться семьёй, даже если мы не были парой".

Пэлтроу призналась, что избегать конфликтов удавалось не всегда. В первое время после расставания они с Мартином каждое воскресенье завтракали вместе с детьми, и однажды между бывшими супругами возникло напряжение.

Мы такие: "Давай просто не будем. Давай просто не будем". Мы просто обнялись, и всё в порядке

– вспомнила актриса.

Пэлтроу и Мартин имеют двоих общих детей – 22-летнюю Эппл и 20-летнего Моисеса.

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