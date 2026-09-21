Гвинет Пэлтроу рассказала, как им с Крисом Мартином удалось остаться семьёй после развода
Киев • УНН
После развода Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин решили остаться семьёй ради детей. Они поддерживали близкие отношения и избегали конфликтов.
Гвинет Пэлтроу раскрыла подробности расставания с фронтменом Coldplay Крисом Мартином и объяснила, почему бывшие супруги решили сохранить близкие отношения ради детей. Об этом актриса рассказала в подкасте "Friends Keep Secrets", сообщает E! News, пишет УНН.
Детали
Пэлтроу и Мартин объявили о расставании в 2014 году после 10 лет брака. Тогда они назвали свой подход "осознанным разъединением", что привлекло значительное внимание общественности.
По словам актрисы, перед разводом она расспрашивала друзей, выросших в семьях с разведёнными родителями, что причинило им наибольшую боль. Большинство отвечали, что самым тяжёлым был не сам разрыв родителей, а конфликты между ними после него.
Дети остались главным приоритетом
Тогда я подумала: "Как мы могли этого не делать?" Есть ли способ обойти все эти ужасные вещи, когда никого нет в одной комнате, и прийти на выпускной, где вы все ужинаете за одним столом?
Терапевт познакомил пару с концепцией "осознанного разъединения". Она предусматривала, по словам актрисы, обязательство "действительно ставить детей на первое место" и "оставаться семьёй, даже если мы не были парой".
Пэлтроу призналась, что избегать конфликтов удавалось не всегда. В первое время после расставания они с Мартином каждое воскресенье завтракали вместе с детьми, и однажды между бывшими супругами возникло напряжение.
Мы такие: "Давай просто не будем. Давай просто не будем". Мы просто обнялись, и всё в порядке
Пэлтроу и Мартин имеют двоих общих детей – 22-летнюю Эппл и 20-летнего Моисеса.
Король Чарльз якобы говорил, что принцессу Диану «скоро забудут», — Букингемский дворец отреагировал17.09.26, 00:05 • 59858 просмотров