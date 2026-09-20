"Мирный трек — это приоритет №1": Зеленский и Трамп договорились о встрече в Нью-Йорке
Киев • УНН
Зеленский и Трамп обсудили мирный трек, деэскалацию и безопасность. Президенты договорились встретиться в Нью-Йорке.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с американским президентом Дональдом Трампом. Они договорились о встрече в Нью-Йорке, которая может многое изменить. Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, передает УНН.
Детали
Поблагодарил за визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев: мы подробно обсудили существенные детали, и ребята увидели ситуацию в Украине. Мирный трек — приоритет номер один. Есть идеи относительно деэскалационных шагов и фундаментальных вопросов безопасности — энергетической, продовольственной, защиты жизни людей. Работаем вместе с американской командой и готовы делать действительно серьезные шаги
Также президент Украины поблагодарил Президента Америки за подписание закона Линдси Грэма.
Мы все согласны: мир должен быть. Спасибо всем, кто с Украиной! Спасибо всем, кто помогает
Напомним
Президент США Дональд Трамп подписал закон о "адских санкциях" против России.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Трампа и Конгресс США за принятие данного решения. Он призвал как можно скорее реализовать закон и усилить давление на РФ.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал подписание президентом США Дональдом Трампом закона, усиливающего санкционное давление на Россию, "по-настоящему историческим днем".