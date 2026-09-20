Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря
Киев • УНН
Пхеньян запустил из района Вонсана баллистическую ракету малой дальности в сторону Восточного моря. Южная Корея созвала экстренное заседание.
Северная Корея в воскресенье запустила одну баллистическую ракету малой дальности в направлении Восточного моря, сообщили военные Южной Кореи, через несколько дней после того, как Пхеньян пообещал принять «соответствующие меры» в ответ на продолжение военных учений под руководством США в регионе. Об этом сообщает Yonhap, пишет УНН.
Детали
Южнокорейские военные сообщили, что запуск был зафиксирован примерно в 15:00 по местному времени в воскресенье из района Вонсана. Ракета пролетела около 450 км. В настоящее время продолжается анализ для определения точных характеристик снаряда и других деталей.
В JCS отметили, что разведывательные службы Южной Кореи и США отслеживали запуск и обменивались соответствующими данными с самого его начала, а также поделились информацией о запуске ракеты с Японией.
«Мы внимательно следим за различными действиями Северной Кореи и сохраняем способность и готовность дать решительный ответ на любые провокации в рамках прочной совместной оборонной позиции Южной Кореи и США», — заявили в комитете.
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Управление национальной безопасности Южной Кореи (NSO) созвало экстренное совещание по вопросам безопасности с участием Министерства обороны и JCS для обсуждения последнего запуска ракеты.
«Мы оценили нашу позицию по реагированию, проанализировали и оценили влияние последнего запуска ракеты на нашу национальную безопасность, а также рассмотрели соответствующие меры», — говорится в заявлении управления.
В NSO призвали Пхеньян немедленно прекратить такие военные действия, напомнив, что запуски баллистических ракет являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих разработку ядерного оружия и ракет.
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