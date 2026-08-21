США не считают ракетные пуски КНДР непосредственной угрозой

Недавние ракетные пуски со стороны КНДР не представляют непосредственной угрозы для персонала или территории США, а также для союзников Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тихоокеанское командование США.

Мы проинформированы о недавних ракетных запусках и проводим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами. Согласно текущим оценкам, эти события не представляют непосредственной угрозы для персонала или территории США, а также для наших союзников. Соединенные Штаты по-прежнему привержены защите своей территории и наших союзников в регионе