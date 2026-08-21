США не считают ракетные пуски КНДР непосредственной угрозой
Киев • УНН
Тихоокеанское командование США заявило, что пуски КНДР не угрожают США и союзникам. ЕС назвал Северную Корею серьёзной угрозой.
Недавние ракетные пуски со стороны КНДР не представляют непосредственной угрозы для персонала или территории США, а также для союзников Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тихоокеанское командование США.
Детали
Мы проинформированы о недавних ракетных запусках и проводим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами. Согласно текущим оценкам, эти события не представляют непосредственной угрозы для персонала или территории США, а также для наших союзников. Соединенные Штаты по-прежнему привержены защите своей территории и наших союзников в регионе
Дополнительно
Европейский Союз заявил, что Северная Корея остается серьезной угрозой для региональной и глобальной безопасности, не согласившись с оценкой президента США Дональда Трампа.
Напомним
Северная Корея заявила, что сокращение совместных военных учений США и Южной Кореи не меняет ее отношения к ним.