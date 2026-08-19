ЄС не погодився з Трампом щодо відсутності загрози з боку Північної Кореї
Київ • УНН
Європейський Союз заявив, що КНДР залишається серйозною загрозою для регіональної та глобальної безпеки, не погодившись з оцінкою Трампа. Брюссель наголосив на зв'язку між безпекою Європи та Індо-Тихоокеанського регіону.
Європейський Союз заявив, що Північна Корея залишається серйозною загрозою для регіональної та глобальної безпеки, не погодившись із оцінкою президента США Дональда Трампа. Про це речник Європейської служби зовнішніх дій заявив Euractiv, пише УНН.
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У ЄС наголосили, що їхня позиція щодо КНДР залишається незмінною. Брюссель також підкреслив тісний зв’язок між безпекою Європи та Індо-Тихоокеанського регіону.
Продовження запусків балістичних ракет КНДР та розширення ядерної програми КНДР залишаються серйозною загрозою регіональній та глобальній безпеці
Заява ЄС пролунала після слів Трампа про те, що Північна Корея з моменту його повернення на посаду поводилася "не загрозливо та з повагою". Президент США також доручив Пентагону суттєво скоротити участь американських військових у спільних навчаннях із Південною Кореєю.
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Трамп пояснив це високою вартістю навчань і своїми "дуже добрими стосунками" з лідером КНДР Кім Чен Ином. За його словами, військові навчання посилають Пхеньяну "неналежний та ворожий" сигнал.
У травні ЄС посилив санкції проти Північної Кореї через її ядерні та ракетні випробування, які проводилися всупереч резолюціям ООН. Водночас у Південній Кореї стартували щорічні навчання Ulchi Freedom Shield, у яких беруть участь близько 18 тисяч південнокорейських військовослужбовців. Їхньою метою є підвищення готовності союзників до можливої агресії КНДР.
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