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Південна Корея сподівається на переговори США та КНДР після скорочення військових навчань

Київ • УНН

 • 584 перегляди

Сеул розраховує на відновлення переговорів між Вашингтоном і Пхеньяном після наказу Трампа скоротити спільні військові навчання. Експерти сумніваються у швидкій згоді Кім Чен Ина через ядерний потенціал та співпрацю з росією.

Південна Корея сподівається на переговори США та КНДР після скорочення військових навчань

Південна Корея заявила про сподівання на відновлення змістовного діалогу між США та Північною Кореєю після того, як президент США Дональд Трамп наказав суттєво скоротити спільні військові навчання. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

У понеділок Південна Корея та США розпочали 11-денні літні навчання "Щит свободи в Ульчі". Водночас у Сеулі занепокоєні тим, що скорочення навчань може вплинути на готовність союзників реагувати на загрози з боку Північної Кореї

Трамп заявив, що доручив міністру оборони США Піту Хегсету "суттєво скоротити" масштаб навчань. Американський президент пояснив це їхньою високою вартістю та тим, що вони нібито посилають Північній Кореї "абсолютно недоречний та ворожий сигнал".

Сеул хоче відновлення діалогу

Адміністрація президента Південної Кореї заявила, що сподівається на використання добрих відносин між Трампом і Кім Чен Ином для започаткування змістовного діалогу між Вашингтоном і Пхеньяном.

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У Сеулі зазначили, що готові докласти необхідних дипломатичних зусиль для обговорення питань миру та стабільності на Корейському півострові. Президент Південної Кореї Лі Дже Мен також раніше виступав за покращення відносин із Північною Кореєю.

Водночас експерти сумніваються, що Кім Чен Ин швидко погодиться повернутися до переговорів. На їхню думку, лідер КНДР може вимагати значних поступок від США, зважаючи на розвиток північнокорейського ядерного потенціалу та військову співпрацю з росією.

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Степан Гафтко

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