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The Washington Post

Южная Корея надеется на переговоры между США и КНДР после сокращения военных учений

Киев • УНН

 • 2246 просмотра

Сеул рассчитывает на возобновление переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном после распоряжения Трампа сократить совместные военные учения. Эксперты сомневаются в быстром согласии Ким Чен Ына из-за ядерного потенциала и сотрудничества с Россией.

Южная Корея надеется на переговоры между США и КНДР после сокращения военных учений

Южная Корея заявила о надежде на возобновление содержательного диалога между США и Северной Кореей после того, как президент США Дональд Трамп распорядился существенно сократить совместные военные учения. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

В понедельник Южная Корея и США начали 11-дневные летние учения «Щит свободы в Ульчи». Вместе с тем в Сеуле обеспокоены тем, что сокращение учений может повлиять на готовность союзников реагировать на угрозы со стороны Северной Кореи

Трамп заявил, что поручил министру обороны США Питу Хегсету «существенно сократить» масштаб учений. Американский президент объяснил это их высокой стоимостью и тем, что они якобы посылают Северной Корее «абсолютно неуместный и враждебный сигнал».

Сеул хочет возобновления диалога

Администрация президента Южной Кореи заявила, что надеется использовать хорошие отношения между Трампом и Ким Чен Ыном для начала содержательного диалога между Вашингтоном и Пхеньяном.

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В Сеуле отметили, что готовы приложить необходимые дипломатические усилия для обсуждения вопросов мира и стабильности на Корейском полуострове. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён также ранее выступал за улучшение отношений с Северной Кореей.

В то же время эксперты сомневаются, что Ким Чен Ын быстро согласится вернуться к переговорам. По их мнению, лидер КНДР может потребовать от США значительных уступок, учитывая развитие северокорейского ядерного потенциала и военное сотрудничество с Россией.

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Степан Гафтко

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