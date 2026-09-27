Массовое применение дронов-перехватчиков в Украине ожидается через несколько месяцев — Буданов

Массовое применение дронов-перехватчиков может начаться в течение нескольких месяцев. Прототипы уже испытывают в боевых условиях, где они уничтожают вражеские беспилотники, а следующей задачей является масштабирование производства и использования таких систем, заявил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов в комментарии Новини.LIVE, передает УНН.

По словам Буданова, новые разработки проверяют непосредственно во время противодействия вражеским атакам.

Мы сейчас тестируем прототипы не так, как раньше, в лабораториях, а в боевых условиях, и они выполняют свою работу, — сказал руководитель Офиса Президента.

Буданов предположил, что к массовому применению таких систем могут перейти в течение нескольких месяцев. При этом конкретную дату, объемы производства и названия перехватчиков он не назвал.

Украина масштабирует средства против реактивных дронов

Накануне, в вечернем обращении 26 сентября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о нескольких эффективных прототипах перехватчиков российских реактивных беспилотников. По его словам, отдельные команды уже применяют эти разработки в боевых условиях. Президент отметил, что определены перехватчики, которые могут стать основным средством защиты от этой угрозы. В настоящее время Украина наращивает их производство и обеспечение компонентами.

Вопрос рассматривали и на заседании Ставки Верховного главнокомандующего 25 сентября. Участники заслушали доклады о результатах испытаний, показателях сбития и опыте команд, занимающихся перехватом реактивных "шахедов".

По итогам заседания Зеленский сообщил об ускорении производства определенных средств противодействия. Также там приняли новые решения по развертыванию в Украине производства реактивных двигателей различных типов.

Что известно о результатах испытаний

О создании прототипов скоростных перехватчиков против реактивных "шахедов" президент сообщал еще 3 сентября. Тогда он отмечал, что разработки нуждаются в доведении до необходимого уровня эффективности. Комплексной задачей для украинской оборонной промышленности и сотрудничества с партнерами определили обеспечение достаточного количества скоростных дронов-перехватчиков и недорогих ракет для противодействия новым угрозам.

15 сентября Зеленский сообщил об успешном поражении "шахеда" во время испытания еще одной украинской разработки против реактивных беспилотников. Вместе с тем, по его словам, отдельные технические вопросы еще требовали доработки. 17 сентября президент заявил об очередном положительном результате испытаний — сбитии реактивного "шахеда" — и анонсировал масштабирование соответствующих решений.

Какую долю реактивных "шахедов" удается обезвреживать

По данным, которые Зеленский привел 26 сентября, с начала месяца Россия применила более 2730 реактивных "шахедов". Более 1,5 тысячи таких беспилотников сбили или подавили. Президент оценил текущий показатель перехвата реактивных "шахедов" в 55%. Вместе с тем для обычных "шахедов", по его словам, показатель сбития превышает 90%.

Напомним

Дроны-перехватчики против обычных "шахедов" уже применяются Силами обороны. Параллельно Украина развивает новые средства борьбы с реактивными беспилотниками.