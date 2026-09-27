Лавров заявил, что призывы Европы готовиться к войне с Россией могут стать «самоисполняющимся пророчеством»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва якобы не планирует войны с Европой, однако европейские призывы готовиться к возможному конфликту могут стать "самосбывающимся пророчеством". Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции после Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, пишет УНН.

Детали

По словам Лаврова, европейские страны увеличивают производство вооружений и говорят о необходимости быть готовыми к потенциальной войне с Россией к 2030 году.

Воевать с Европой мы не собираемся, это бред и бессмыслица. Но именно Европа готовится к войне с нами – заявил он.

Лавров пригрозил ответом в случае конфликта

Российский министр предположил, что наращивание вооружений в Европе само по себе может повысить риск будущего противостояния.

Это, знаете, как самосбывающееся пророчество может воплотиться – сказал Лавров.

Он также заявил, что если европейские страны вступят в военный конфликт с Россией, Москва ответит, добавив, что это будет "совсем другая война" и она якобы будет "короткой".

После разговора с лавровым глава МИД Германии позвонил Сибиге и рассказал о результатах переговоров