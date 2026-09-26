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В Днепропетровской области из-за авиаудара рф погибли несовершеннолетняя девушка и женщина, ранен ребёнок

Киев • УНН

 • 330 просмотра

В Синельниковском районе погибли 17-летняя девушка и 59-летняя женщина, ранены два человека, среди них 6-летний мальчик. В Никопольском районе травмированы ещё трое.

В Днепропетровской области из-за авиаудара рф погибли несовершеннолетняя девушка и женщина, ранен ребёнок

В результате вражеского авиаудара по Синельниковскому району погибли два человека. Еще двое, среди которых 6-летний ребенок, получили ранения. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.

17-летняя девушка и 59-летняя женщина погибли в результате вражеского авиаудара по Синельниковскому району

- говорится в сообщении.

Еще два человека получили ранения. Среди них — 6-летний мальчик. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

В Днепропетровской областной прокуратуре сообщили, что также в Никопольском районе в результате ударов с применением FPV-дронов и артиллерии были ранены три человека. Повреждены административное здание, помещение магазина, жилые дома и автомобили.

Зеленский после новых российских ударов призвал Трампа ввести в действие закон об "адских санкциях" против рф26.09.26, 12:29 • 14235 просмотров

Ольга Розгон

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