В Днепропетровской области из-за авиаудара рф погибли несовершеннолетняя девушка и женщина, ранен ребёнок
Киев • УНН
В Синельниковском районе погибли 17-летняя девушка и 59-летняя женщина, ранены два человека, среди них 6-летний мальчик. В Никопольском районе травмированы ещё трое.
В результате вражеского авиаудара по Синельниковскому району погибли два человека. Еще двое, среди которых 6-летний ребенок, получили ранения. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.
17-летняя девушка и 59-летняя женщина погибли в результате вражеского авиаудара по Синельниковскому району
Еще два человека получили ранения. Среди них — 6-летний мальчик. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
В Днепропетровской областной прокуратуре сообщили, что также в Никопольском районе в результате ударов с применением FPV-дронов и артиллерии были ранены три человека. Повреждены административное здание, помещение магазина, жилые дома и автомобили.
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