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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28819 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Раду подан новый проект о переименовании городов

В Верховную Раду подан новый проект постановления о переименовании городов. Из него решено убрать несколько населенных пунктов, включая Южное, Южноукраинск, Павлоград, Синельниково и Первомайск.

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Рада провалила голосование за дерусификацию 333 географических названий

Верховная Рада не поддержала постановление о дерусификации 333 географических названий. После провала голосования депутаты заблокировали трибуну и ушли на согласительный совет.

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Верховная Рада планирует рассмотреть постановление о дерусификации 333 географических названий. Среди предложений: Новопсковск станет Айдаром, Синельниково - Риднопольем, Южноукраинск - Гардом, а поселок Декабристов - Мирным.

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На фронте за сутки произошло 116 боевых столкновений - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают ведение оборонной операции и сосредотачивают основные усилия в Таврическом, Донецком и Слобожанском операционных районах. За прошедшие сутки произошло 116 боевых столкновений.

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На Днепропетровщине гражданский мужчина с ножом напал на сержанта ТЦК

Мужчина, вооруженный ножом, напал на военнослужащего ТЦК, который в составе группы проводил военное оповещение в городе Синельниково. В результате нападения военнослужащий получил ножевое ранение руки, нападавшего задержала полиция.

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Враг ночью атаковал Харьков из С-300 и БПЛА: повреждено здание районной администрации

Российские войска атаковали Харьков ночью из С-300 и с помощью беспилотников, повредив здание районной администрации и жилой дом. За сутки из-за обстрелов рф в области 2 человека погибли и 9 получили ранения.

Война • 17 мая, 06:01 • 39231 просмотра

Харьковщина: россияне утром ударили авиабомбами по Волчанску: погибла 73-летняя женщина

В результате российских обстрелов в 27 населенных пунктах Харьковской области погибли 3 человека, в том числе 73-летняя женщина, и еще 6 получили ранения.

Война • 12 мая, 06:34 • 60670 просмотра

В Харьковской области враг ударил КАБом по детсаду, из-за атаки рф дроном на грузовик двое пострадавших - ОВА

Двое гражданских водителей были ранены в результате атаки беспилотника на грузовик в Волчанске, а детский сад в Волчанских Хуторах был обстрелян с помощью КАБ в Харьковской области.

Война • 28 апреля, 06:42 • 98786 просмотра

Рада планирует переименовать 15 городов Украины: какие в перечне

Украина планирует переименовать 7 районов, 15 городов, 54 поселка и 267 сел в рамках деколонизации, в частности переименовать такие крупные города, как Новомосковск на Самар, Первомайск на Сокологорск и Червоноград на Шептицкий.

Общество • 25 апреля, 06:46 • 33667 просмотра

В Днепре завтра День траура по погибшим в результате удара рф

Завтра, 20 апреля, в Днепре объявлен Днем траура в память о жертвах российского ракетного удара, в результате которого погибли 8 человек, в том числе 2 детей.

Война • 19 апреля, 11:03 • 17610 просмотра

Уже 29 пострадавших из-за ракетной атаки рф на Днепропетровскую область - ГСЧС

Ракетные обстрелы в Днепропетровской области унесли жизни 8 человек, ранили 29 и нанесли значительный ущерб жилым домам в нескольких городах.

Война • 19 апреля, 06:19 • 20828 просмотра

Зеленский показал последствия удара рф по Днепру: "Должны нанести поражение российскому террору"

Террористическая атака России на Днепр разрушила несколько этажей жилого дома и повредила железнодорожный вокзал, повлекшая жертвы; Зеленский подчеркнул необходимость победы над российским террором и призвал партнеров предоставить системы противовоздушной обороны, чтобы сбивать все вражеские ракеты.

Война • 19 апреля, 05:46 • 29626 просмотра

Ребенок стал жертвой атаки рф на Днепропетровскую область, 21 человек ранен - ОВА

Ракетный обстрел в Украине привел к 15 раненым в Днепре, 3 раненым в Кривом Роге, 3 раненым в Синельниково, включая 2 детей, и, трагически, один 8-летний ребенок умер в больнице.

Война • 19 апреля, 05:24 • 24230 просмотра

Атака рф на Днепр: повреждены два инфраструктурных объекта, 2 погибших, 15 раненых, в области утром сбили 9 ракет, ночью - еще 2

В ночь на 19 апреля Днепропетровская область была атакована российскими войсками: утром было сбито 9 ракет, а ночью - еще 2, но некоторые ракеты попали, повредив объекты инфраструктуры в Днепре, предприятие в Павлограде, вызвав разрушения и жертвы в Синельниково и Никопольском районе, в Днепре погибло 2 человека, 15 получили ранения.

Война • 19 апреля, 05:19 • 24842 просмотра

Ночная атака на Днепр: повреждена пожарная часть и 2-этажный дом

Ночная атака на Днепр вызвала пожары, повредив 2-этажный дом и пожарную часть после того, как силы ПВО уничтожили 9 "шахедов" над регионом.

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Украина открыла третий и один из крупнейших рекрутинговых центров для Вооруженных сил в Днепре, предлагая сотни вакансий на боевые и вспомогательные должности для тех, кто желает присоединиться к защите страны.

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В Днепропетровской области сбиты три вражеских беспилотника, Никопольщину армия рф обстреляла из артиллерии

Три беспилотника были сбиты украинской противовоздушной обороной в Днепропетровской области, в то время как российские войска обстреляли Никопольский район из артиллерии, никто не пострадал.

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ПВО уничтожила 8 воздушных целей на Днепропетровщине

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Атака рф на Днепр и область: попали по многоэтажке и предприятию, 2 пострадавших в больнице, под завалами ищут людей

Во время атаки российских беспилотников в Днепре 8 человек были ранены, когда беспилотники попали в многоэтажку и предприятие, причем 2 человека остались в больнице, а поиски других, которые могли оказаться под завалами, продолжались.

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На Днепропетровщине обломки дронов повредили три дачных дома и 2 авто

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россияне атаковали Днепропетровщину дронами, артиллерией и ракетами: один человек ранен, есть разрушения

За минувшие сутки российские войска более десятка раз атаковали Днепропетровскую область Украины, используя беспилотники, артиллерию и ракеты, повредив десятки зданий и транспортных средств.

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