Верховная Рада переименовала Южноукраинск в Пивденноукраинск и Южное в Пивденное. Попытки переименования Павлограда, Синельниково и Первомайска не были успешными.
Верховная Рада приняла постановление о переименовании 327 населенных пунктов в Украине. Меняются названия, связанные с российскими и советскими нарративами, включая имена московских деятелей и советскую символику.
В Верховную Раду подан новый проект постановления о переименовании городов. Из него решено убрать несколько населенных пунктов, включая Южное, Южноукраинск, Павлоград, Синельниково и Первомайск.
Верховная Рада не поддержала постановление о дерусификации 333 географических названий. После провала голосования депутаты заблокировали трибуну и ушли на согласительный совет.
Верховная Рада планирует рассмотреть постановление о дерусификации 333 географических названий. Среди предложений: Новопсковск станет Айдаром, Синельниково - Риднопольем, Южноукраинск - Гардом, а поселок Декабристов - Мирным.
Силы обороны Украины продолжают ведение оборонной операции и сосредотачивают основные усилия в Таврическом, Донецком и Слобожанском операционных районах. За прошедшие сутки произошло 116 боевых столкновений.
Мужчина, вооруженный ножом, напал на военнослужащего ТЦК, который в составе группы проводил военное оповещение в городе Синельниково. В результате нападения военнослужащий получил ножевое ранение руки, нападавшего задержала полиция.
Российские войска атаковали Харьков ночью из С-300 и с помощью беспилотников, повредив здание районной администрации и жилой дом. За сутки из-за обстрелов рф в области 2 человека погибли и 9 получили ранения.
В результате российских обстрелов в 27 населенных пунктах Харьковской области погибли 3 человека, в том числе 73-летняя женщина, и еще 6 получили ранения.
Двое гражданских водителей были ранены в результате атаки беспилотника на грузовик в Волчанске, а детский сад в Волчанских Хуторах был обстрелян с помощью КАБ в Харьковской области.
Украина планирует переименовать 7 районов, 15 городов, 54 поселка и 267 сел в рамках деколонизации, в частности переименовать такие крупные города, как Новомосковск на Самар, Первомайск на Сокологорск и Червоноград на Шептицкий.
Завтра, 20 апреля, в Днепре объявлен Днем траура в память о жертвах российского ракетного удара, в результате которого погибли 8 человек, в том числе 2 детей.
Ракетные обстрелы в Днепропетровской области унесли жизни 8 человек, ранили 29 и нанесли значительный ущерб жилым домам в нескольких городах.
Террористическая атака России на Днепр разрушила несколько этажей жилого дома и повредила железнодорожный вокзал, повлекшая жертвы; Зеленский подчеркнул необходимость победы над российским террором и призвал партнеров предоставить системы противовоздушной обороны, чтобы сбивать все вражеские ракеты.
Ракетный обстрел в Украине привел к 15 раненым в Днепре, 3 раненым в Кривом Роге, 3 раненым в Синельниково, включая 2 детей, и, трагически, один 8-летний ребенок умер в больнице.
В ночь на 19 апреля Днепропетровская область была атакована российскими войсками: утром было сбито 9 ракет, а ночью - еще 2, но некоторые ракеты попали, повредив объекты инфраструктуры в Днепре, предприятие в Павлограде, вызвав разрушения и жертвы в Синельниково и Никопольском районе, в Днепре погибло 2 человека, 15 получили ранения.
Ночная атака на Днепр вызвала пожары, повредив 2-этажный дом и пожарную часть после того, как силы ПВО уничтожили 9 "шахедов" над регионом.
Украина открыла третий и один из крупнейших рекрутинговых центров для Вооруженных сил в Днепре, предлагая сотни вакансий на боевые и вспомогательные должности для тех, кто желает присоединиться к защите страны.
Российские военные обстреляли громады Никополя и Синельниковки Днепропетровской области, попав в здание сельскохозяйственной компании в Синельниковке, но обошлось без жертв.
Три беспилотника были сбиты украинской противовоздушной обороной в Днепропетровской области, в то время как российские войска обстреляли Никопольский район из артиллерии, никто не пострадал.
Глава ООС сообщил, что всего за минувшие сутки украинские силы обороны уничтожили 8 воздушных целей на Днепропетровщине, в частности ракеты и беспилотники были сбиты в Синельниковском, Днепровском и Новомосковском районах.
Во время атаки российских беспилотников в Днепре 8 человек были ранены, когда беспилотники попали в многоэтажку и предприятие, причем 2 человека остались в больнице, а поиски других, которые могли оказаться под завалами, продолжались.
Обломки сбитых иранских беспилотников повредили 3 дома и 2 автомобиля в Днепропетровской области Украины.
За минувшие сутки российские войска более десятка раз атаковали Днепропетровскую область Украины, используя беспилотники, артиллерию и ракеты, повредив десятки зданий и транспортных средств.