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Россияне атаковали критическую инфраструктуру Днепра и четыре района области — есть раненые

Киев • УНН

 • 642 просмотра

В Днепре атаковали объект критической инфраструктуры, предварительно, без погибших и раненых. В Никопольском районе ранены три человека.

Россияне атаковали критическую инфраструктуру Днепра и четыре района области — есть раненые

Россияне вечером в субботу, 17 октября, атаковали объект критической инфраструктуры в Днепре. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.

Детали

По его словам, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Тем временем в ГСЧС рассказали, что в течение дня россияне более 30 раз атаковали четыре района Днепропетровской области.

В Никопольском районе ранены 3 человека, повреждены частные дома, детский сад и инфраструктура. В Синельниковском районе из-за попадания в частный дом вспыхнул пожар, также повреждения есть в Днепровском и Криворожском районах. Пожары ликвидированы

- уточнили спасатели.

Напомним

Вечером 16 октября российские войска ударили по Днепру и пригороду. Погиб один человек, четверо получили ранения, вспыхнул пожар.

Атака рф на Днепр: погиб 59-летний мужчина, повреждены университет, ТЦ и жилые дома12.10.26, 13:44 • 4352 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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