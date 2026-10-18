Россияне атаковали критическую инфраструктуру Днепра и четыре района области — есть раненые

Россияне вечером в субботу, 17 октября, атаковали объект критической инфраструктуры в Днепре. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.

По его словам, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Тем временем в ГСЧС рассказали, что в течение дня россияне более 30 раз атаковали четыре района Днепропетровской области.

В Никопольском районе ранены 3 человека, повреждены частные дома, детский сад и инфраструктура. В Синельниковском районе из-за попадания в частный дом вспыхнул пожар, также повреждения есть в Днепровском и Криворожском районах. Пожары ликвидированы