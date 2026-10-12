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Атака рф на Днепр: погиб 59-летний мужчина, повреждены университет, ТЦ и жилые дома

Киев • УНН

 • 768 просмотра

российская атака повредила пять многоэтажек, магазины, университет и торговый центр в Днепре. Погиб 59-летний охранник.

Атака рф на Днепр: погиб 59-летний мужчина, повреждены университет, ТЦ и жилые дома

В понедельник, 12 октября, россияне атаковали Днепр. Под удар попали пять многоэтажек и ряд магазинов в центре города, а также здание Университета имени Альфреда Нобеля и торговый центр. Об этом сообщили городской голова Борис Филатов и начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передаёт УНН.

Детали

В результате атаки погиб 59-летний мужчина. По данным органов власти, он работал охранником одного из заведений в центре города. Тем временем спасатели ликвидировали пожар, возникший из-за атаки вражеского дрона на торговый центр в Днепровском районе.

В сети появились фото и видео последствий вражеской атаки.

Напомним

В Киеве три человека пострадали с утра 12 октября из-за продолжающихся атак РФ.

Евгений Устименко

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