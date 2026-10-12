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Атака рф на Дніпро: загинув чоловік 59 років, пошкоджено університет, ТЦ і житлові будинки

Київ • УНН

 • 1206 перегляди

російська атака пошкодила п’ять багатоповерхівок, магазини, університет і торговельний центр у Дніпрі. Загинув 59-річний охоронець.

Атака рф на Дніпро: загинув чоловік 59 років, пошкоджено університет, ТЦ і житлові будинки

У понеділок, 12 жовтня, росіяни атакували Дніпро. Під ударом опинились пʼять багатоповерхівок та низка побутових магазинів у середмісті, а також будівля Університету імені Альфреда Нобеля і торгівельний центр. Про це повідомили міський голова Борис Філатов і начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає УНН.

Деталі

Внаслідок атаки загинув чоловік 59 років. За даними органів влади, він працював охоронцем одного з закладів у середмісті. Водночас рятувальники ліквідували пожежу, яка сталася через атаку ворожого дрона по торговельному центрі у Дніпровському районі.

У мережі з’явились фото і відео наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо

У Києві троє людей постраждали з ранку 12 жовтня через триваючі атаки рф.

Євген Устименко

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