Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що наслідки російсько-української війни дедалі більше поширюються на сусідні держави. Так він прокоментував атаку безпілотника на російський суховантаж Sparta II у Фінській затоці, після якої пошкоджене судно опинилося у фінських територіальних водах. Водночас глава уряду наголосив, що Україна має право захищатися від російської агресії. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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За словами Орпо, інцидент у Балтійському морі демонструє, що наслідки бойових дій уже виходять за межі України та росії.

Війна поширюється на наші сусідні регіони. Фінська влада займається ситуацією у Фінській затоці, де удар безпілотника вразив російське торговельне судно. Україна має право воювати проти агресора – заявив фінський прем'єр

У Гельсінкі також повідомили про запровадження тимчасових обмежень для авіації та судноплавства у східній частині Фінської затоки. Такі заходи необхідні для захисту цивільного населення та реагування на можливі загрози з повітря.

Наслідки війни вже зачіпають країни НАТО

За даними фінських військових, російський суховантаж Sparta II, який прямував до Калінінграда, зазнав пошкоджень у міжнародних водах поблизу острова Гогланд.

Представник Сил оборони Фінляндії Акі-Маурі Хухтінен заявив, що за атакою, найімовірніше, стоїть Україна, однак причини вибору цілі залишаються незрозумілими.

російське вантажне судно, що прямувало до калінінграда, атакували безпілотники у Фінській затоці

Після удару 16 членів екіпажу залишили судно на рятувальних шлюпках, а згодом перейшли на інший російський корабель. Постраждалих немає.

Під час рятувальної операції також зафіксували ймовірне короткочасне порушення повітряного простору Фінляндії російським гелікоптером.

Для забезпечення безпеки до патрулювання залучили шведські винищувачі, які діяли під фінським командуванням.

Водночас прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал зазначив, що наслідки протидії російській агресії вже досягли Балтійського моря, однак це не змінить позиції союзників щодо підтримки України.

У Фінляндії підтвердили, що російське судно Sparta II уразили українські дрони