Вантажне судно, яке прямувало до російського ексклаву Калінінград на Балтійському морі, у суботу зазнало атаки безпілотників у міжнародних водах Фінської затоки, повідомили російська та фінська влада. У відповідь Фінляндія посилила заходи безпеки в цьому районі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними Сил оборони Фінляндії, судно було пошкоджене на захід від російського острова Гогланд, загорілося, а згодом дрейфувало до територіальних вод Фінляндії. Це підтвердило раніше оприлюднену інформацію російських офіційних осіб.

Губернатор ленінградської області олександр дрозденко заявив, що судно атакували два безпілотники в міжнародних водах, приблизно за три морські милі від російського кордону. За його словами, екіпаж евакуювали, а масштаби пошкоджень оцінювали.

Міністерство оборони Фінляндії повідомило, що з міркувань безпеки повторно запровадило тимчасові обмеження на польоти авіації та судноплавство у східній частині Фінської затоки. Це зроблено для захисту цивільного населення та забезпечення можливості дій відповідних служб у разі необхідності перехоплення безпілотників.

У міністерстві додали, що Фінляндія поінформувала своїх союзників про інцидент.

Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії повідомив у письмовій заяві, що отримав інформацію про пожежу на борту російського вантажного судна Sparta II. За попередніми даними, на борту також сталися вибухи.

Війна поширюється на сусідні з нами території. Фінська влада займається ситуацією у Фінській затоці, де внаслідок атаки безпілотника постраждало російське торговельне судно. Україна має право боротися з агресором - написав прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо в соціальній мережі X.

"Ситуація не становить небезпеки для інших суден... Підготовка до можливих рятувальних операцій ведеться у співпраці з іншими органами влади Фінляндії та міжнародними партнерами", — йдеться в заяві Прикордонної охорони Фінляндії.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон написав у соцмережі X, що його країна стежить за ситуацією та запропонувала допомогу сусідній Фінляндії, не уточнивши подробиць.

Міністерство закордонних справ України поки що не відповіло на запит про коментар.

Доповнення

Острів Гогланд розташований у східній частині Фінської затоки, приблизно за 40 кілометрів від узбережжя Фінляндії.

Калінінградська область — російський ексклав на Балтійському морі, розташований між Польщею та Литвою. Цей регіон періодично стає осередком напруженості у відносинах Росії з НАТО та Європейським Союзом.

Додатковий захист суден і портів у Чорному морі: Зеленський анонсував низку важливих рішень