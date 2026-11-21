Учасники кліматичного саміту ООН COP31 у Туреччині продовжили переговори на додатковий день через відсутність домовленості щодо боротьби з глобальним потеплінням. Найбільші суперечки викликав проєкт підсумкової угоди, у якому навіть не згадали необхідність скорочення використання викопного палива. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

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Двотижнева конференція в Анталії мала завершитися у п'ятницю, 20 листопада, однак делегації не змогли узгодити остаточний документ.

Екологічні активісти та представники низки держав розкритикували запропоновану угоду через відсутність конкретних кроків щодо скорочення використання вугілля, нафти й газу.

Чому країни не можуть дійти згоди

Науковці попереджають, що без суттєвого скорочення викидів світ ризикує перевищити встановлену Паризькою угодою межу потепління у 1,5°C порівняно з доіндустріальним періодом.

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Водночас найбільш уразливі до кліматичних змін держави вимагають від багатих країн збільшити фінансову допомогу для подолання наслідків стихійних лих.

Додатковою проблемою стала відсутність безпосередньої участі низки найбільших забруднювачів, зокрема США.

Попри продовження переговорів, учасники саміту поки не демонструють готовності погодити конкретний план відмови від викопного палива.

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