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Потужне явище Ель-Ніньйо цього року ще більше погіршує і без того складне становище найбільш вразливих країн, представники яких беруть участь у цьоготижневих переговорах COP31. Поки що ці переговори не дають підстав сподіватися на виділення коштів, які цим країнам терміново необхідні для обмеження масштабів шкоди, передає УНН із посиланням на Reuters.

Вплив Ель-Ніньйо — природного погодного явища — посилюється антропогенною зміною клімату. Очікується, що нинішній епізод стане одним із найпотужніших за всю історію спостережень, а свого піку досягне на початку 2027 року.

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ЗМІ зауважує, що це явище вже призвело до скорочення врожаїв кукурудзи в Центральній Америці, вилову анчоусів у Перу, а також виробництва рису й цукрової тростини в Азії. Тим часом синоптики прогнозують посухи та повені в країнах Східної Африки.

В Організації Об'єднаних Націй зазначають: надати допомогу зараз значно дешевше, ніж чекати, доки наслідки Ель-Ніньйо проявляться в повному обсязі. Водночас відносно заможні держави, обмежені внутрішньополітичними чинниками та зростанням інфляції, не поспішають збільшувати обсяги допомоги.

За даними ООН, країнам, що розвиваються, потрібно близько 300 мільярдів доларів на рік для адаптації до наслідків зміни клімату та підготовки до майбутніх кліматичних загроз. Проте у 2024 році вони отримали лише 30 мільярдів доларів із державних джерел і близько 6 мільярдів — із приватних.

Під час складних переговорів щодо фінансування на конференції COP31 у турецькому місті Анталья з проєкту підсумкової угоди було вилучено положення, на якому наполягали країни, що розвиваються. Вони прагнули закріпити розуміння того, що раніше узгоджена мета — потроїти фінансування заходів з адаптації — на практиці означатиме виділення щонайменше 120 мільярдів доларів на рік.

Серед домовленостей, досягнутих у ході переговорів (які мають завершитися в п'ятницю), є значно скромніші угоди — зокрема, надання грантів на суму близько 50 мільйонів доларів такими країнами, як Іспанія та Німеччина.

Це лише мізерна частка від тих коштів, які, за оцінками експертів, можуть знадобитися.

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Президент Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку Альваро Ларіо заявив, що, згідно з аналізом організації, через Ель-Ніньйо світова економіка може втратити до 11 трильйонів доларів доходу протягом найближчих кількох років.

Масштаби нинішнього явища Ель-Ніньйо також змінили характер дискусій щодо забезпечення кліматичної стійкості країн: тепер увага дедалі більше зосереджується на нагальних проблемах, таких як продовольча безпека. "Тут ви більше чуєте про безпеку та продовольчу безпеку як головну проблему країн", – сказав Кавех Захеді, директор Управління зі зміни клімату, біорізноманіття та навколишнього середовища Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН.

Вищі ціни на продукти харчування можуть підштовхнути домогосподарства до менш поживної їжі, змусити фермерів споживати насіння, призначене для наступного сезону, або продавати худобу, що завдає шкоди засобам до існування на роки.

"Ель-Ніньйо загрожує тим найнеобхіднішим речам, від яких залежать люди: їжі на столі, чистій воді та безпечним засобам до існування", – сказав Александр Де Кроо, адміністратор Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй.

Він наголосив на необхідності діяти зараз.

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"У нас є попередження, і ми знаємо, що ранні дії можуть захистити мільйони людей та заощадити мільярди доларів", – сказав він. "Люди, які стикаються з цими ризиками, не можуть дозволити собі зволікати".

У звіті ПРООН від 10 листопада йдеться, що захист вразливих домогосподарств може коштувати до 36 мільярдів доларів, порівняно з 73 мільярдами доларів, якщо уряди чекатимуть, поки буде завдано шкоди.

Серед найбільш вразливих – біженці.

Антон Леїс Гарсія, помічник Верховного комісара з операцій Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, заявив, що багато хто з них зіткнувся з "подвійною несправедливістю", оскільки вони втекли від конфлікту, але зіткнулися з повенями чи іншими екстремальними погодними умовами.

За даними УВКБ ООН, із 117 мільйонів вимушено переміщених осіб у світі 90 мільйонів перебувають у країнах, які зазнають екстремальних погодних явищ.

Після глобального скорочення допомоги за кордоном, спричиненого виходом найбільшого донора, Сполучених Штатів, за президента Дональда Трампа, Гарсія сказав, що УВКБ ООН цього року профінансовано лише на третину.