"Руйнівна сила" Ель-Ніньйо може спричинити рекордне підвищення температури в Тихому океані - ООН

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Як повідомили в середу представники ООН, погодне явище "Ель-Ніньйо" може спричинити рекордне підвищення температури океану в Тихому океані. Воно рухається планетою, немов "руйнівна куля", і призводить до повеней та посух, передає УНН із посиланням на Reuters.

Згідно з новим сезонним прогнозом Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), явище "Ель-Ніньйо" досягне надзвичайної сили: у період із листопада по січень температура в центральній частині Тихого океану перевищить норму приблизно на 3,8 градуса за Цельсієм, а пік припаде на грудень.

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"У наших архівах ще не було показника 3,8. Під час попередніх рекордних проявів "Ель-Ніньйо" ми фіксували значення близько 3 градусів, що вже мало дуже серйозні наслідки в усьому світі. Отже, ми вийшли за межі цього рівня", — зазначила генеральний секретар ВМО Селеста Сауло.

"Ель-Ніньйо" — це тепла фаза природного циклу "Ель-Ніньйо — Південна осциляція"; це кліматичне явище, що впливає на погоду в усьому світі.

Зазвичай воно призводить до підвищення глобальної температури та порушення режиму опадів у великих регіонах: в одних місцях виникають посухи, а в інших — сильні зливи.

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Це природне кліматичне явище, яке не спричинене зміною клімату. Проте глобальне потепління може зробити "Ель-Ніньйо" інтенсивнішим.

За даними ВМО, екстремальні погодні умови, пов’язані з "Ель-Ніньйо", можуть посилити навантаження на житловий сектор, системи водопостачання та санітарії, а також на сферу охорони здоров’я. Зокрема, з листопада на півдні Африки зростає ризик повеней.

У Південно-Східній Азії, як зазначає ВМО, тепліші умови та дефіцит опадів можуть негативно вплинути на сільське господарство й водопостачання, тоді як у Латинській Америці, навпаки, очікується збільшення кількості опадів.

ВМО та заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги Том Флетчер закликали до термінових заходів із підготовки.

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"Це "Ель-Ніньйо" — справжній гігант, справжня "руйнівна куля". Воно пройдеться Латинською Америкою, Східною та Південною Африкою, Азією й тихоокеанським регіоном, принісши екстремальну спеку, посухи та повені", — заявив Флетчер, попередивши про масштабні гуманітарні наслідки.

За його словами, близько 50 мільйонів людей можуть зіткнутися з посиленням проблеми голоду.