Мішель Пфайффер відсвяткувала 33 роки шлюбу з Девідом Келлі та розкрила секрет їхніх стосунків
Київ • УНН
Мішель Пфайффер відсвяткувала 33 роки шлюбу з Девідом Келлі та показала спільне фото. Акторка назвала правильний вибір партнера основою кохання.
Американська акторка Мішель Пфайффер відзначила 33-тю річницю весілля зі своїм чоловіком, відомим телепродюсером і сценаристом Девідом Е. Келлі. Зірка поділилася рідкісним спільним фото та зворушливим зізнанням про їхній шлюб. Про це повідомляє E! News, пише УНН.
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Акторка опублікувала в Instagram фотографію з нещодавнього побачення подружжя в Музеї сучасного мистецтва Лос-Анджелеса.
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На світлині акторка позує у чорній сукні Chanel та смарагдових сережках, а її чоловік – у темному костюмі.
Публікація викликала теплу реакцію знаменитостей. Актор Нік Офферман пожартував, що подружжя встановило надто високу планку для інших, а Ель Фаннінг назвала їх "улюбленими закоханими пташками".
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Подружжя виховало 2 дітей – 33-річну Клаудію та 32-річного Джона. Попри тривалий шлюб, акторка та продюсер завжди намагалися оберігати особисте життя від публічності.
Пфайффер зізнавалася, що довго уникала спільної роботи з чоловіком, побоюючись, що професійні конфлікти можуть зашкодити їхнім стосункам.
Однак згодом вона погодилася зіграти в серіалі Келлі "У Марго проблеми з грошима".
Говорячи про секрет щасливого шлюбу, акторка наголошувала, що найважливіше – правильно обрати партнера. На її думку, саме міцний фундамент стосунків допомагає зберігати кохання протягом десятиліть.
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