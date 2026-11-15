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Мішель Пфайффер відсвяткувала 33 роки шлюбу з Девідом Келлі та розкрила секрет їхніх стосунків

Київ • УНН

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Мішель Пфайффер відсвяткувала 33 роки шлюбу з Девідом Келлі та показала спільне фото. Акторка назвала правильний вибір партнера основою кохання.

Мішель Пфайффер відсвяткувала 33 роки шлюбу з Девідом Келлі та розкрила секрет їхніх стосунків

Американська акторка Мішель Пфайффер відзначила 33-тю річницю весілля зі своїм чоловіком, відомим телепродюсером і сценаристом Девідом Е. Келлі. Зірка поділилася рідкісним спільним фото та зворушливим зізнанням про їхній шлюб. Про це повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Акторка опублікувала в Instagram фотографію з нещодавнього побачення подружжя в Музеї сучасного мистецтва Лос-Анджелеса.

33 роки навколо сонця з цим прекрасним чоловіком. І 33 роки бути найщасливішою дівчиною в кімнаті

– написала Пфайффер.

На світлині акторка позує у чорній сукні Chanel та смарагдових сережках, а її чоловік – у темному костюмі.

Публікація викликала теплу реакцію знаменитостей. Актор Нік Офферман пожартував, що подружжя встановило надто високу планку для інших, а Ель Фаннінг назвала їх "улюбленими закоханими пташками".

Чому Пфайффер роками відмовлялася працювати з чоловіком

Подружжя виховало 2 дітей – 33-річну Клаудію та 32-річного Джона. Попри тривалий шлюб, акторка та продюсер завжди намагалися оберігати особисте життя від публічності.

Пфайффер зізнавалася, що довго уникала спільної роботи з чоловіком, побоюючись, що професійні конфлікти можуть зашкодити їхнім стосункам.

Однак згодом вона погодилася зіграти в серіалі Келлі "У Марго проблеми з грошима".

Говорячи про секрет щасливого шлюбу, акторка наголошувала, що найважливіше – правильно обрати партнера. На її думку, саме міцний фундамент стосунків допомагає зберігати кохання протягом десятиліть.

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Степан Гафтко

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