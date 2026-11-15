Мишель Пфайффер отметила 33 года брака с Дэвидом Келли и раскрыла секрет их отношений

$45.3850.34
ukenru
01:16 • 1792 просмотра
Италия начала устанавливать на свои танки, которые передавала ВСУ, защиту от дронов по примеру Украины — что изменилось
00:37 • 5306 просмотра
Трамп готовит жёсткий ответ демократам в Конгрессе — США грозит масштабный конституционный конфликт
23:55 • 8516 просмотра
США готовят прямые переговоры России с Европой о завершении войны в Украине — Кушнер раскрыл следующие шаги Вашингтона
23:17 • 10289 просмотра
США пересмотрели планы масштабного вывода войск из Европы — Пентагон готовит новый сценарий для Трампа
22:38 • 11569 просмотра
Кремль предложил США разделить Европу на сферы влияния — NYT
21:42 • 12130 просмотра
Украина потерпела третье подряд поражение в Лиге наций и оказалась в шаге от вылета в низший дивизион
21:03 • 13076 просмотра
Украинские F-16 сбивают большинство реактивных дронов России: Минобороны просит Канаду ускорить поставки 20-мм боеприпасов
20:02 • 14712 просмотра
путин выдвинул ультиматум Великобритании: речь идет о ядерном оружии и Украине - The Telegraph
14 ноября, 17:03 • 22526 просмотра
путин, Трамп и Си встретятся на следующей неделе для переговоров - Reuters
14 ноября, 14:59 • 35991 просмотра
Диабет может годами развиваться без симптомов: сколько украинцев страдают этим заболеванием и как его выявить
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+2°
3м/с
91%
760мм
Популярные новости
Атака рф на Павлоград унесла жизнь одного человека, ещё 10 ранены - ОВАPhoto14 ноября, 15:47 • 5450 просмотра
Скандал в мировом хоккее: ИИХФ оспорила возвращение россии из-за возможных связей арбитров с рф14 ноября, 16:08 • 9864 просмотра
15 ноября в Украине будут действовать круглосуточные отключения - где и сколько времени не будет света14 ноября, 16:31 • 13613 просмотра
Автомобили-"фантомы" с 16 ноября будут патрулировать дороги Львовской и Одесской областей14 ноября, 17:25 • 6592 просмотра
Стивен Кинг назвал «настоящую причину» масштабной остановки авиарейсов в США — при чем здесь инопланетянеPhoto21:28 • 6516 просмотра
публикации
Диабет может годами развиваться без симптомов: сколько украинцев страдают этим заболеванием и как его выявить14 ноября, 14:59 • 35992 просмотра
Криминалитет, ФСБ и НАБУ: использовали ли российские спецслужбы антикоррупционеров для атаки на СБУ?Video14 ноября, 14:31 • 23635 просмотра
Двойные стандарты НАБУ: почему повреждённые телефоны Дуки стали публичным аргументом, а история Магамедрасулова — нетVideo14 ноября, 09:01 • 37216 просмотра
UFC 334 в Нью-Йорке: главные бои и кард турнира13 ноября, 12:48 • 83640 просмотра
Криминальная среда как источник информации: зачем спецслужбам агентура
Эксклюзив
13 ноября, 07:50 • 82458 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Алексей Белошицкий
Пит Хегсетх
Масуд Пезешкиан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Финляндия
Европа
Реклама
УНН Lite
SpaceX впервые вернула Starship из космоса и захватила корабль механическими "руками" стартовой башни01:05 • 308 просмотра
Мишель Пфайффер отметила 33 года брака с Дэвидом Келли и раскрыла секрет их отношений00:05 • 1268 просмотра
Свитолина разгромила чешку и вышла в финал престижного турнира в Индиан-Уэллсе — за титул украинка сыграет с АндреевойPhoto23:13 • 2924 просмотра
У Земли появился второй спутник — астрономы рассказали, как долго он будет оставаться рядом с планетой23:05 • 3662 просмотра
В Азии впервые провели собственное «Евровидение» — кто одержал победу22:04 • 4616 просмотра
Актуальное
The New York Times
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
Financial Times
СВИФТ

Мишель Пфайффер отметила 33 года брака с Дэвидом Келли и раскрыла секрет их отношений

Киев • УНН

 • 1268 просмотра

Мишель Пфайффер отметила 33 года брака с Дэвидом Келли и показала совместное фото. Актриса назвала правильный выбор партнёра основой любви.

Мишель Пфайффер отметила 33 года брака с Дэвидом Келли и раскрыла секрет их отношений

Американская актриса Мишель Пфайффер отметила 33-ю годовщину свадьбы со своим мужем, известным телепродюсером и сценаристом Дэвидом Э. Келли. Звезда поделилась редкой совместной фотографией и трогательным признанием об их браке. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

Актриса опубликовала в Instagram фотографию с недавнего свидания супругов в Музее современного искусства Лос-Анджелеса.

33 года вокруг солнца с этим прекрасным мужчиной. И 33 года быть самой счастливой девушкой в комнате

– написала Пфайффер.

На снимке актриса позирует в черном платье Chanel и изумрудных серьгах, а ее муж – в темном костюме.

Публикация вызвала теплую реакцию знаменитостей. Актер Ник Офферман пошутил, что супруги установили слишком высокую планку для остальных, а Эль Фаннинг назвала их "любимыми влюбленными пташками".

Почему Пфайффер годами отказывалась работать с мужем

Супруги воспитали 2 детей – 33-летнюю Клаудию и 32-летнего Джона. Несмотря на продолжительный брак, актриса и продюсер всегда старались оберегать личную жизнь от публичности.

Пфайффер признавалась, что долго избегала совместной работы с мужем, опасаясь, что профессиональные конфликты могут навредить их отношениям.

Однако впоследствии она согласилась сыграть в сериале Келли "У Марго проблемы с деньгами".

Говоря о секрете счастливого брака, актриса подчеркивала, что самое важное – правильно выбрать партнера. По ее мнению, именно прочный фундамент отношений помогает сохранять любовь на протяжении десятилетий.

Стивен Кинг назвал «настоящую причину» масштабной остановки авиарейсов в США — при чем здесь инопланетяне14.11.26, 23:28 • 6594 просмотра

Степан Гафтко

КультураНовости МираУНН Lite
Брак