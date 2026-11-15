Мишель Пфайффер отметила 33 года брака с Дэвидом Келли и раскрыла секрет их отношений
Киев • УНН
Мишель Пфайффер отметила 33 года брака с Дэвидом Келли и показала совместное фото. Актриса назвала правильный выбор партнёра основой любви.
Американская актриса Мишель Пфайффер отметила 33-ю годовщину свадьбы со своим мужем, известным телепродюсером и сценаристом Дэвидом Э. Келли. Звезда поделилась редкой совместной фотографией и трогательным признанием об их браке. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.
Детали
Актриса опубликовала в Instagram фотографию с недавнего свидания супругов в Музее современного искусства Лос-Анджелеса.
33 года вокруг солнца с этим прекрасным мужчиной. И 33 года быть самой счастливой девушкой в комнате
На снимке актриса позирует в черном платье Chanel и изумрудных серьгах, а ее муж – в темном костюме.
Публикация вызвала теплую реакцию знаменитостей. Актер Ник Офферман пошутил, что супруги установили слишком высокую планку для остальных, а Эль Фаннинг назвала их "любимыми влюбленными пташками".
Почему Пфайффер годами отказывалась работать с мужем
Супруги воспитали 2 детей – 33-летнюю Клаудию и 32-летнего Джона. Несмотря на продолжительный брак, актриса и продюсер всегда старались оберегать личную жизнь от публичности.
Пфайффер признавалась, что долго избегала совместной работы с мужем, опасаясь, что профессиональные конфликты могут навредить их отношениям.
Однако впоследствии она согласилась сыграть в сериале Келли "У Марго проблемы с деньгами".
Говоря о секрете счастливого брака, актриса подчеркивала, что самое важное – правильно выбрать партнера. По ее мнению, именно прочный фундамент отношений помогает сохранять любовь на протяжении десятилетий.
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