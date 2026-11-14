Стівен Кінг назвав "справжню причину" масштабної зупинки авіарейсів у США – до чого тут інопланетяни

Аеропорти Європи постраждали через авіаколапс у США - є затримки та відміна рейсів

Аеропорти Європи постраждали через авіаколапс у США - є затримки та відміна рейсів

Аеропорти Європи постраждали через авіаколапс у США - є затримки та відміна рейсів

Аеропорти Європи постраждали через авіаколапс у США - є затримки та відміна рейсів