Стівен Кінг назвав "справжню причину" масштабної зупинки авіарейсів у США – до чого тут інопланетяни

$45.3850.34
ukenru
21:03 • 2272 перегляди
Українські F-16 збивають більшість реактивних дронів росії: Міноборони просить Канаду прискорити постачання 20-мм боєприпасів
20:02 • 8476 перегляди
путін висунув ультиматум Великій Британії: йдеться про ядерну зброю і Україну - The Telegraph
17:03 • 18240 перегляди
путін, Трамп і Сі зустрінуться наступного тижня для переговорів - Reuters
14 листопада, 14:59 • 29040 перегляди
Діабет може роками розвиватися без симптомів: скільки українців мають захворювання та як його виявити
14 листопада, 13:48 • 20880 перегляди
Україна та рф готують обмін полоненими щонайменше 1000 людей - ЛубінецьVideo
14 листопада, 13:01 • 19210 перегляди
Зеленський заявив, що США вперше порушили питання щодо членства в НАТО поряд з питанням Донбасу - ЗМІ
14 листопада, 11:05 • 25300 перегляди
Європа потерпає від дефіциту кадрів: яких фахівців шукають найбільше та кому легше знайти роботу
14 листопада, 10:14 • 22787 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського нафтового вузла "Самара" та військового аеродрому
14 листопада, 09:01 • 33701 перегляди
Подвійні стандарти НАБУ: чому пошкоджені телефони Дуки стали публічним аргументом, а історія Магамедрасулова — ніVideo
14 листопада, 08:33 • 20642 перегляди
Саміт США-рф-Китай підтвердив Білий дім: тему війни в Україні не очікують, окремої зустрічі Трампа з путіним не планують
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+4°
4.2м/с
81%
757мм
Популярнi новини
Аеропорти Європи постраждали через авіаколапс у США - є затримки та відміна рейсів14 листопада, 11:39 • 5596 перегляди
росія модернізувала "Іскандери" для корегування точності - Telegraph14 листопада, 12:14 • 6350 перегляди
Нові правила бронювання в Україні: оборонним підприємствам можуть надати 31 день на адаптаціюPhoto14 листопада, 12:33 • 6728 перегляди
Криміналітет, ФСБ і НАБУ: чи використали російські спецслужби антикорупціонерів для атаки на СБУ?Video14 листопада, 14:31 • 16582 перегляди
15 листопада в Україні діятимуть цілодобові відключення - де і скільки часу не буде світла16:31 • 8290 перегляди
Публікації
Діабет може роками розвиватися без симптомів: скільки українців мають захворювання та як його виявити14 листопада, 14:59 • 29031 перегляди
Криміналітет, ФСБ і НАБУ: чи використали російські спецслужби антикорупціонерів для атаки на СБУ?Video14 листопада, 14:31 • 16629 перегляди
Подвійні стандарти НАБУ: чому пошкоджені телефони Дуки стали публічним аргументом, а історія Магамедрасулова — ніVideo14 листопада, 09:01 • 33699 перегляди
UFC 334 у Нью-Йорку: головні бої та кард турніру13 листопада, 12:48 • 80187 перегляди
Кримінальне середовище як джерело інформації: навіщо спецслужбам агентура
Ексклюзив
13 листопада, 07:50 • 79318 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ілон Маск
Олексій Білошицький
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Стівен Кінг назвав "справжню причину" масштабної зупинки авіарейсів у США – до чого тут інопланетяниPhoto21:28 • 12 перегляди
Попередні замовлення GTA 6 перевищили $1 мільярд ще до запуску14 листопада, 08:05 • 19486 перегляди
Матч Норвегії та Вельсу за участю зіркового Голанда розсудить українська бригада арбітрів14 листопада, 05:05 • 18739 перегляди
На знімальному майданчику популярного серіалу Netflix "Відділ Q" загинув член знімальної групи14 листопада, 04:07 • 21637 перегляди
У Варшаві скасували концерт російського репера через пісню про насильство над польськими жінками14 листопада, 03:52 • 18531 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Financial Times
Техніка
Starlink
Свіфт

Стівен Кінг назвав "справжню причину" масштабної зупинки авіарейсів у США – до чого тут інопланетяни

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Стівен Кінг жартома пов’язав масштабний збій авіасполучення США з прибуттям інопланетян. FAA зупинило рейси на п’ять годин через технічні проблеми.

Стівен Кінг назвав "справжню причину" масштабної зупинки авіарейсів у США – до чого тут інопланетяни

Американський письменник Стівен Кінг жартома пояснив масштабний збій в авіасполученні США прибуттям інопланетян. Автор знаменитих романів жахів опублікував іронічне повідомлення на тлі безпрецедентних за останні роки обмежень на польоти, пише УНН.

Деталі

Інопланетяни приземлилися. Це СПРАВЖНЯ причина зупинки польотів. Вони сліпі, але чують просто неймовірно

– написав Кінг у соцмережі.

Письменник відомий своїми іронічними дописами, у яких нерідко використовує мотиви наукової фантастики та жахів для коментування актуальних подій.

Його слова про інопланетян є жартом, а не твердженням про реальні причини авіаційного збою.

Що сталося з авіасполученням у США

Нагадаємо, 13 листопада Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) запровадило загальнонаціональну заборону на зльоти літаків через масштабні технічні проблеми.

Обмеження тривали близько 5 годин, спричинивши затримки та скасування тисяч рейсів.

Представники адміністрації президента Дональда Трампа пояснили збій перевантаженням застарілої інфраструктури управління повітряним рухом під час впровадження нових технологій.

Після відновлення польотів міністр транспорту США Шон Даффі попередив, що подібні технічні перебої можуть повторитися.

Наймасштабніший авіаколапс у США за 25 років: у Трампа назвали причину збою та попередили про нові зупинки польотів14.11.26, 07:42 • 16645 переглядiв

Степан Гафтко

СвітНовини з соцмережУНН Lite
Шон Даффі
Федеральне авіаційне управління США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки