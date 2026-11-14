Стівен Кінг назвав "справжню причину" масштабної зупинки авіарейсів у США – до чого тут інопланетяни
Київ • УНН
Стівен Кінг жартома пов’язав масштабний збій авіасполучення США з прибуттям інопланетян. FAA зупинило рейси на п’ять годин через технічні проблеми.
Американський письменник Стівен Кінг жартома пояснив масштабний збій в авіасполученні США прибуттям інопланетян. Автор знаменитих романів жахів опублікував іронічне повідомлення на тлі безпрецедентних за останні роки обмежень на польоти, пише УНН.
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Інопланетяни приземлилися. Це СПРАВЖНЯ причина зупинки польотів. Вони сліпі, але чують просто неймовірно
Письменник відомий своїми іронічними дописами, у яких нерідко використовує мотиви наукової фантастики та жахів для коментування актуальних подій.
Його слова про інопланетян є жартом, а не твердженням про реальні причини авіаційного збою.
Що сталося з авіасполученням у США
Нагадаємо, 13 листопада Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) запровадило загальнонаціональну заборону на зльоти літаків через масштабні технічні проблеми.
Обмеження тривали близько 5 годин, спричинивши затримки та скасування тисяч рейсів.
Представники адміністрації президента Дональда Трампа пояснили збій перевантаженням застарілої інфраструктури управління повітряним рухом під час впровадження нових технологій.
Після відновлення польотів міністр транспорту США Шон Даффі попередив, що подібні технічні перебої можуть повторитися.
Наймасштабніший авіаколапс у США за 25 років: у Трампа назвали причину збою та попередили про нові зупинки польотів14.11.26, 07:42 • 16645 переглядiв