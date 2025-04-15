Федеральне управління цивільної авіації

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18288 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 129510 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125077 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 123908 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127170 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 190307 перегляди

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14 квітня, 08:15 • 76715 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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У США літак врізався в будинок, спалахнула пожежа: є загиблі

Невеликий літак розбився в житловому районі Міннеаполіса, спричинивши сильну пожежу. Щонайменше одна людина загинула внаслідок інциденту в Бруклін-Парку.

Новини Світу • 30 березня, 10:23 • 45745 перегляди

У США біля аеропорту розбився одномоторний літак: 5 людей на борту вижили

Одномоторний літак Beechcraft Bonanza з п'ятьма пасажирами розбився на стоянці біля аеропорту Ланкастер після повідомлення про відкриті двері. Всі пасажири вижили та були доставлені до лікарень.

Новини Світу • 10 березня, 06:19 • 15501 перегляди

Держсекретар Рубіо і міністр транспорту Даффі влаштували сварку з Маском у присутності Трампа - NYT

Під час засідання кабміну США Ілон Маск вступив у конфлікт з Марко Рубіо та Шоном Даффі щодо звільнень персоналу. Трамп втрутився у суперечку, ставши на бік держсекретаря Рубіо.

Новини Світу • 7 березня, 20:05 • 24149 перегляди

Starlink Маска в черзі на угоду з FAA щодо модернізації системи управління повітряним рухом США

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) США планує використовувати систему Starlink для модернізації мереж управління повітряним рухом. Компанія Маска вже встановила обладнання у двох установах FAA та претендує на контракт вартістю $2 млрд.

Новини Світу • 27 лютого, 11:40 • 23647 перегляди

Авіакатастрофа в США: бізнес-джет зіткнувся з припаркованим літаком, щонайменше одна людина загинула

У муніципальному аеропорту Скоттсдейла Learjet 35A викотився за межі ЗПС та врізався в Gulfstream 200. Внаслідок інциденту одна людина загинула, четверо отримали поранення.

Новини Світу • 11 лютого, 05:09 • 27581 перегляди

Авіакатастрофа у Вашингтоні: найважливіші заяви Трампа та інших офіційних осіб США

Американські високопосадовці висловили різні версії причин зіткнення літака American Eagle з вертольотом Black Hawk біля аеропорту Рейгана. Трамп звинуватив політику різноманітності, інші закликають дочекатися результатів розслідування.

Новини Світу • 30 січня, 19:13 • 30547 перегляди

У США літак впав у річку біля аеропорту Рейгана: що відомо

Невеликий літак зазнав аварії та впав у річку Потомак поблизу національного аеропорту в Арлінгтоні. Аеропорт тимчасово припинив роботу, проводиться пошуково-рятувальна операція.

Новини Світу • 30 січня, 02:52 • 30829 перегляди

SpaceX призупиняє польоти Starship після невдалого запуску та вибуху

У США тимчасово заборонили польоти ракет Starship після аварії та вибуху під час випробувального запуску. Інцидент призвів до порушення повітряного руху та можливих пошкоджень на Карибських островах.

Новини Світу • 18 січня, 03:45 • 29513 перегляди

У Каліфорнії літак впав на будівлю: 1 загиблий, 15 постраждалих

У місті Фуллертон одномоторний Van's RV-10 врізався в будівлю, внаслідок чого одна людина загинула. 15 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості, 9 з них госпіталізовано.

Новини Світу • 3 січня, 01:21 • 29958 перегляди

США обмежать польоти дронів над критичною інфраструктурою Нью-Йорка

Федеральне авіаційне управління США запроваджує обмеження на використання дронів над критичною інфраструктурою Нью-Йорка. Рішення має запобіжний характер після фіксації безпілотників біля стратегічних об'єктів у Нью-Джерсі.

Новини Світу • 20 грудня, 02:17 • 16886 перегляди

Трагічна авіакатастрофа біля аеропорту на Гаваях: що відомо про інцидент

Вантажний літак Kamaka Air Flight 689 розбився об занедбану будівлю після зльоту з аеропорту Гонолулу. Внаслідок аварії та пожежі загинули двоє пілотів, які виконували тренувальний політ.

Новини Світу • 19 грудня, 06:48 • 15846 перегляди

Аеропорт в Нью-Йорку не працював близько години через безпілотники

Аеропорт Стюарт у Нью-Йорку тимчасово призупинив роботу через виявлення дрона поблизу. Губернаторка штату закликає посилити контроль за безпілотниками після серії подібних інцидентів.

Кримінал та НП • 15 грудня, 02:28 • 20773 перегляди

Boeing відновив виробництво 737 MAX після страйку - Reuters

Boeing відновив виробництво літаків 737 MAX після семитижневого страйку 33000 працівників. FAA обмежило виробництво до 38 літаків на місяць через нещодавній інцидент з Alaska Airlines.

Новини Світу • 10 грудня, 22:52 • 17476 перегляди

США забороняє цивільні рейси до Гаїті після обстрілу літака

FAA заборонила всі цивільні рейси до Гаїті на 30 днів після обстрілу літака Spirit Airlines біля Порт-о-Пренса. Введено обмеження на польоти нижче 3 км, один член екіпажу отримав легкі травми.

Новини Світу • 13 листопада, 03:19 • 21218 перегляди

Аеропорт Уфи призупинив роботу через загрозу атаки безпілотників

В аеропорту Уфи, росія, введено тимчасові обмеження на польоти через можливу загрозу БПЛА. росавіація призупинила прийом та виліт рейсів, не надавши детальних пояснень.

Новини Світу • 31 жовтня, 16:44 • 19644 перегляди

На аеродромі в США під час зйомки парашутистів жінка потрапила під пропелер літака і загинула

37-річна фотографиня Аманда Галлахер трагічно загинула на аеродромі в Канзасі, випадково потрапивши під пропелер літака. Жінка порушила правила безпеки під час фотозйомки групи парашутистів.

Новини Світу • 29 жовтня, 16:34 • 17288 перегляди

SpaceX і NASA планують запуск місії Crew-9 на МКС 18 серпня

SpaceX і NASA оголосили про плани запуску місії Crew-9 на МКС не раніше 18 серпня. Це відбудеться після дозволу FAA на повернення ракети Falcon 9 в космос після нещодавнього збою.

Новини Світу • 27 липня, 02:01 • 26498 перегляди

Літак Boeing втратив колесо під час зльоту в аеропорту Лос-Анджелеса

Літак Boeing 757 авіакомпанії United Airlines втратив колесо під час зльоту з аеропорту Лос-Анджелеса, але благополучно приземлився в Денвері зі 179 пасажирами та 7 членами екіпажу, які не постраждали.

Суспільство • 8 липня, 22:30 • 21640 перегляди

SpaceX планує здійснювати до 120 запусків на рік, але конкуренти не в захваті від цього

SpaceX планує запускати свою мега-ракету Starship до 120 разів на рік. Це викликає занепокоєння у конкурентів, таких як Blue Origin та United Launch Alliance.

Новини Світу • 3 липня, 16:11 • 21661 перегляди

Ключовий свідок проти Трампа очікує засудження колишнього президента США

Майкл Коен, колишній адвокат Трампа і ключовий свідок проти нього, зізнався, що хоче бачити колишнього президента засудженим у кримінальному процесі за виплату грошей за мовчання Стормі Деніелс.

Новини Світу • 15 травня, 09:32 • 41462 перегляди

Літак Boeing втратив кришку двигуна

Boeing 737-800 авіакомпанії Southwest Airlines втратив кришку двигуна під час зльоту з міжнародного аеропорту Денвера, зачепивши закрилок, але благополучно повернувся і приземлився, ніхто з 135 пасажирів, які прямували до Х'юстона, не постраждав.

Суспільство • 8 квітня, 03:26 • 31612 перегляди

Boeing рекомендував авіакомпаніям перевірити крісла пілотів після інциденту на рейсі до Окленда

Boeing рекомендував авіакомпаніям перевірити перемикачі крісел пілотів на 787 Dreamliner після того, як випадковий рух крісла, ймовірно, спричинив сильну тряску на рейсі авіакомпанії LATAM Airlines.

Новини Світу • 16 березня, 11:41 • 35061 перегляди

У США літак впав на трасу, двоє людей загинули

Невеликий літак розбився на шосе поблизу Неаполя, штат Флорида, в результаті чого загинули двоє з п'яти людей, які перебували на борту, після того, як він приземлився на проїжджу частину.

Новини Світу • 9 лютого, 23:30 • 27328 перегляди

Boeing затримує поставки близько півсотні літаків через дефект з фюзеляжем

Boeing затримує поставку близько п'ятдесяти пасажирських літаків 737 Max через нещодавно виявлений дефект фюзеляжу.

Технології • 5 лютого, 07:41 • 24169 перегляди

Кілька людей загинули в результаті падіння невеликого літака у Флориді

Невеликий літак врізався в трейлерний парк у місті Кліруотер, штат Флорида, в результаті чого загинуло кілька людей, які перебували на борту літака і в пересувному будинку на колесах.

Новини Світу • 2 лютого, 07:37 • 20920 перегляди

Boeing відкликав запит на виняток з правил безпеки щодо 737-7 Max після того, як у літака відвалилися двері

Після того, як у літака Boeing 737 Max над Орегоном відвалилися двері аварійного виходу, компанія Boeing відкликала свій запит на отримання виключення з правил безпеки від FAA, щоб дозволити поставки і польоти нової моделі 737-7 Max.

Новини Світу • 30 січня, 22:05 • 30286 перегляди