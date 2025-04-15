Невеликий літак розбився в житловому районі Міннеаполіса, спричинивши сильну пожежу. Щонайменше одна людина загинула внаслідок інциденту в Бруклін-Парку.
Одномоторний літак Beechcraft Bonanza з п'ятьма пасажирами розбився на стоянці біля аеропорту Ланкастер після повідомлення про відкриті двері. Всі пасажири вижили та були доставлені до лікарень.
Під час засідання кабміну США Ілон Маск вступив у конфлікт з Марко Рубіо та Шоном Даффі щодо звільнень персоналу. Трамп втрутився у суперечку, ставши на бік держсекретаря Рубіо.
Федеральне управління цивільної авіації (FAA) США планує використовувати систему Starlink для модернізації мереж управління повітряним рухом. Компанія Маска вже встановила обладнання у двох установах FAA та претендує на контракт вартістю $2 млрд.
У муніципальному аеропорту Скоттсдейла Learjet 35A викотився за межі ЗПС та врізався в Gulfstream 200. Внаслідок інциденту одна людина загинула, четверо отримали поранення.
Американські високопосадовці висловили різні версії причин зіткнення літака American Eagle з вертольотом Black Hawk біля аеропорту Рейгана. Трамп звинуватив політику різноманітності, інші закликають дочекатися результатів розслідування.
Невеликий літак зазнав аварії та впав у річку Потомак поблизу національного аеропорту в Арлінгтоні. Аеропорт тимчасово припинив роботу, проводиться пошуково-рятувальна операція.
У США тимчасово заборонили польоти ракет Starship після аварії та вибуху під час випробувального запуску. Інцидент призвів до порушення повітряного руху та можливих пошкоджень на Карибських островах.
У місті Фуллертон одномоторний Van's RV-10 врізався в будівлю, внаслідок чого одна людина загинула. 15 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості, 9 з них госпіталізовано.
Федеральне авіаційне управління США запроваджує обмеження на використання дронів над критичною інфраструктурою Нью-Йорка. Рішення має запобіжний характер після фіксації безпілотників біля стратегічних об'єктів у Нью-Джерсі.
Вантажний літак Kamaka Air Flight 689 розбився об занедбану будівлю після зльоту з аеропорту Гонолулу. Внаслідок аварії та пожежі загинули двоє пілотів, які виконували тренувальний політ.
Аеропорт Стюарт у Нью-Йорку тимчасово призупинив роботу через виявлення дрона поблизу. Губернаторка штату закликає посилити контроль за безпілотниками після серії подібних інцидентів.
Boeing відновив виробництво літаків 737 MAX після семитижневого страйку 33000 працівників. FAA обмежило виробництво до 38 літаків на місяць через нещодавній інцидент з Alaska Airlines.
FAA заборонила всі цивільні рейси до Гаїті на 30 днів після обстрілу літака Spirit Airlines біля Порт-о-Пренса. Введено обмеження на польоти нижче 3 км, один член екіпажу отримав легкі травми.
В аеропорту Уфи, росія, введено тимчасові обмеження на польоти через можливу загрозу БПЛА. росавіація призупинила прийом та виліт рейсів, не надавши детальних пояснень.
37-річна фотографиня Аманда Галлахер трагічно загинула на аеродромі в Канзасі, випадково потрапивши під пропелер літака. Жінка порушила правила безпеки під час фотозйомки групи парашутистів.
SpaceX і NASA оголосили про плани запуску місії Crew-9 на МКС не раніше 18 серпня. Це відбудеться після дозволу FAA на повернення ракети Falcon 9 в космос після нещодавнього збою.
Літак Boeing 757 авіакомпанії United Airlines втратив колесо під час зльоту з аеропорту Лос-Анджелеса, але благополучно приземлився в Денвері зі 179 пасажирами та 7 членами екіпажу, які не постраждали.
SpaceX планує запускати свою мега-ракету Starship до 120 разів на рік. Це викликає занепокоєння у конкурентів, таких як Blue Origin та United Launch Alliance.
Майкл Коен, колишній адвокат Трампа і ключовий свідок проти нього, зізнався, що хоче бачити колишнього президента засудженим у кримінальному процесі за виплату грошей за мовчання Стормі Деніелс.
Boeing 737-800 авіакомпанії Southwest Airlines втратив кришку двигуна під час зльоту з міжнародного аеропорту Денвера, зачепивши закрилок, але благополучно повернувся і приземлився, ніхто з 135 пасажирів, які прямували до Х'юстона, не постраждав.
Boeing рекомендував авіакомпаніям перевірити перемикачі крісел пілотів на 787 Dreamliner після того, як випадковий рух крісла, ймовірно, спричинив сильну тряску на рейсі авіакомпанії LATAM Airlines.
Невеликий літак розбився на шосе поблизу Неаполя, штат Флорида, в результаті чого загинули двоє з п'яти людей, які перебували на борту, після того, як він приземлився на проїжджу частину.
Boeing затримує поставку близько п'ятдесяти пасажирських літаків 737 Max через нещодавно виявлений дефект фюзеляжу.
Невеликий літак врізався в трейлерний парк у місті Кліруотер, штат Флорида, в результаті чого загинуло кілька людей, які перебували на борту літака і в пересувному будинку на колесах.
Після того, як у літака Boeing 737 Max над Орегоном відвалилися двері аварійного виходу, компанія Boeing відкликала свій запит на отримання виключення з правил безпеки від FAA, щоб дозволити поставки і польоти нової моделі 737-7 Max.