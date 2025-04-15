Федеральне управління цивільної авіації

Boeing відкликав запит на виняток з правил безпеки щодо 737-7 Max після того, як у літака відвалилися двері

Після того, як у літака Boeing 737 Max над Орегоном відвалилися двері аварійного виходу, компанія Boeing відкликала свій запит на отримання виключення з правил безпеки від FAA, щоб дозволити поставки і польоти нової моделі 737-7 Max.