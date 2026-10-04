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Літак із людьми зник над океаном, після вильоту з Бермудських островів пілот оголошував надзвичайну ситуацію

Київ • УНН

 • 14422 перегляди

Gulfstream G100 зник після аварійного повідомлення пілота під час рейсу з Бермудів до Бостона. Пошуки тривають біля Нантакета.

Літак із людьми зник над океаном, після вильоту з Бермудських островів пілот оголошував надзвичайну ситуацію
Фото: АР

Над Атлантичним океаном зник санітарний літак Gulfstream G100, на борту якого перебували 6 людей. Перед втратою зв'язку пілот оголосив надзвичайну ситуацію, повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Літак із позивним "Heartbeat 104" летів з Бермудських островів до Бостона. На борту перебували 4 члени екіпажу та 2 пасажири. Щонайменше 4 з них – громадяни Канади.

Останні переговори з диспетчерами свідчать про проблеми під час польоту. Один із диспетчерів перепитував пілота, чи справді той повідомив, що "летить наосліп". Незабаром після оголошення надзвичайної ситуації зв'язок з літаком зник.

Літак шукають із повітря та моря

Диспетчери намагалися встановити місцеперебування Gulfstream за допомогою інших літаків у районі, однак зв'язатися з його екіпажем більше не вдалося.

Федеральне управління цивільної авіації США повідомило Берегову охорону про зникнення літака рано-вранці 3 жовтня.

Пошуково-рятувальна операція триває у водах поблизу острова Нантакет у штаті Массачусетс. До неї залучили авіацію та морські екіпажі Берегової охорони США.

Національна рада з безпеки на транспорті США також збирає інформацію про інцидент. Даних про долю 6 людей на борту наразі немає.

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Степан Гафтко

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