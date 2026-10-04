Самолет с людьми исчез над океаном после вылета с Бермудских островов, пилот объявлял чрезвычайную ситуацию
Киев • УНН
Gulfstream G100 исчез после аварийного сообщения пилота во время рейса с Бермудов в Бостон. Поиски продолжаются у Нантакета.
Над Атлантическим океаном исчез санитарный самолёт Gulfstream G100, на борту которого находились 6 человек. Перед потерей связи пилот объявил чрезвычайную ситуацию, сообщает Associated Press, пишет УНН.
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Самолёт с позывным "Heartbeat 104" летел с Бермудских островов в Бостон. На борту находились 4 члена экипажа и 2 пассажира. По меньшей мере 4 из них — граждане Канады.
Последние переговоры с диспетчерами свидетельствуют о проблемах во время полёта. Один из диспетчеров переспросил пилота, действительно ли тот сообщил, что "летит вслепую". Вскоре после объявления чрезвычайной ситуации связь с самолётом исчезла.
Самолёт ищут с воздуха и моря
Диспетчеры пытались установить местонахождение Gulfstream с помощью других самолётов в районе, однако связаться с его экипажем больше не удалось.
Федеральное управление гражданской авиации США сообщило Береговой охране об исчезновении самолёта рано утром 3 октября.
Поисково-спасательная операция продолжается в водах вблизи острова Нантакет в штате Массачусетс. К ней привлекли авиацию и морские экипажи Береговой охраны США.
Национальный совет по безопасности на транспорте США также собирает информацию об инциденте. Данных о судьбе 6 человек на борту пока нет.
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