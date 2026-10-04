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Самолет с людьми исчез над океаном после вылета с Бермудских островов, пилот объявлял чрезвычайную ситуацию

Киев • УНН

 • 17026 просмотра

Gulfstream G100 исчез после аварийного сообщения пилота во время рейса с Бермудов в Бостон. Поиски продолжаются у Нантакета.

Самолет с людьми исчез над океаном после вылета с Бермудских островов, пилот объявлял чрезвычайную ситуацию
Фото: AP

Над Атлантическим океаном исчез санитарный самолёт Gulfstream G100, на борту которого находились 6 человек. Перед потерей связи пилот объявил чрезвычайную ситуацию, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Самолёт с позывным "Heartbeat 104" летел с Бермудских островов в Бостон. На борту находились 4 члена экипажа и 2 пассажира. По меньшей мере 4 из них — граждане Канады.

Последние переговоры с диспетчерами свидетельствуют о проблемах во время полёта. Один из диспетчеров переспросил пилота, действительно ли тот сообщил, что "летит вслепую". Вскоре после объявления чрезвычайной ситуации связь с самолётом исчезла.

Самолёт ищут с воздуха и моря

Диспетчеры пытались установить местонахождение Gulfstream с помощью других самолётов в районе, однако связаться с его экипажем больше не удалось.

Федеральное управление гражданской авиации США сообщило Береговой охране об исчезновении самолёта рано утром 3 октября.

Поисково-спасательная операция продолжается в водах вблизи острова Нантакет в штате Массачусетс. К ней привлекли авиацию и морские экипажи Береговой охраны США.

Национальный совет по безопасности на транспорте США также собирает информацию об инциденте. Данных о судьбе 6 человек на борту пока нет.

Прокуратура ОАЭ официально назвала инцидент на рейсе Flydubai попыткой теракта03.10.26, 15:18 • 6474 просмотра

Степан Гафтко

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Ассошиэйтед Пресс
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