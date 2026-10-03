Прокуратура ОАЭ официально назвала инцидент на рейсе Flydubai попыткой теракта
Киев • УНН
Прокуратура Объединённых Арабских Эмиратов заявила, что инцидент на борту рейса Flydubai FZ1073, следовавшего в Израиль, был попыткой террористического нападения.
Федеральный прокурор ОАЭ Хамад Саиф Аль Шамси заявил, что второй пилот рейса Flydubai FZ1073, который 30 сентября следовал из Дубая в Тель-Авив, пытался совершить террористический акт. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По данным издания, второго пилота рейса FZ1073 идентифицировали как гражданина Омана Хаммама аль-Хаммами. Его имя агентству подтвердили два источника, знакомые с ситуацией и расследованием, однако власти ОАЭ официально не подтверждали его личность.
После нападения пассажиры и члены экипажа обезвредили второго пилота. Запасной пилот, находившийся на борту, взял управление на себя и посадил самолет в аэропорту Табук на северо-западе Саудовской Аравии. Там второго пилота задержали саудовские правоохранители. Израильские чиновники заявляли, что его действия были очевидной попыткой разбить самолет, на борту которого находились более 170 пассажиров и членов экипажа.
В ходе расследования инцидента с рейсом Flydubai FZ1073 было установлено, что второй пилот пытался совершить террористический акт
По словам генерального прокурора, второй пилот во время полета напал на капитана в кабине с помощью топора, после чего попытался перехватить управление самолетом.
Отмечается, что аварийный топор является стандартным оборудованием кабины пилотов и предназначен для использования в чрезвычайных ситуациях, в частности в случае аварии.
После заявления генерального прокурора ОАЭ старший советник президента страны Анвар Гаргаш заявил в соцсети X, что ОАЭ придерживаются политики нулевой терпимости к терроризму и не намерены снисходительно относиться к экстремистским заявлениям.
Отмечается, что большинство пассажиров рейса были гражданами Израиля.
Напомним
Самолет Flydubai подал сигналы тревоги и возможного захвата, после чего Израиль поднял истребители. Рейс приземлился в Табуке.
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