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Прокуратура ОАЭ официально назвала инцидент на рейсе Flydubai попыткой теракта

Киев • УНН

 • 900 просмотра

Прокуратура Объединённых Арабских Эмиратов заявила, что инцидент на борту рейса Flydubai FZ1073, следовавшего в Израиль, был попыткой террористического нападения.

Прокуратура ОАЭ официально назвала инцидент на рейсе Flydubai попыткой теракта

Федеральный прокурор ОАЭ Хамад Саиф Аль Шамси заявил, что второй пилот рейса Flydubai FZ1073, который 30 сентября следовал из Дубая в Тель-Авив, пытался совершить террористический акт. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным издания, второго пилота рейса FZ1073 идентифицировали как гражданина Омана Хаммама аль-Хаммами. Его имя агентству подтвердили два источника, знакомые с ситуацией и расследованием, однако власти ОАЭ официально не подтверждали его личность.

После нападения пассажиры и члены экипажа обезвредили второго пилота. Запасной пилот, находившийся на борту, взял управление на себя и посадил самолет в аэропорту Табук на северо-западе Саудовской Аравии. Там второго пилота задержали саудовские правоохранители. Израильские чиновники заявляли, что его действия были очевидной попыткой разбить самолет, на борту которого находились более 170 пассажиров и членов экипажа.

В ходе расследования инцидента с рейсом Flydubai FZ1073 было установлено, что второй пилот пытался совершить террористический акт

- заявил Аль Шамси.

По словам генерального прокурора, второй пилот во время полета напал на капитана в кабине с помощью топора, после чего попытался перехватить управление самолетом.

Отмечается, что аварийный топор является стандартным оборудованием кабины пилотов и предназначен для использования в чрезвычайных ситуациях, в частности в случае аварии.

После заявления генерального прокурора ОАЭ старший советник президента страны Анвар Гаргаш заявил в соцсети X, что ОАЭ придерживаются политики нулевой терпимости к терроризму и не намерены снисходительно относиться к экстремистским заявлениям.

Отмечается, что большинство пассажиров рейса были гражданами Израиля.

Напомним

Самолет Flydubai подал сигналы тревоги и возможного захвата, после чего Израиль поднял истребители. Рейс приземлился в Табуке.

Пассажир Flydubai рассказал Нетаньяху, как спас самолёт от израильского 11 сентября01.10.26, 04:59 • 25161 просмотр

Ольга Розгон

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