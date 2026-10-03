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Генштаб обновил данные о потерях россиян за сутки и сообщил, сколько техники удалось уничтожить

Киев • УНН

 • 2394 просмотра

ВСУ за сутки уничтожили 1 560 российских военнослужащих, 45 артиллерийских систем и 1 645 БПЛА. Общие потери армии РФ достигли 1 538 950 человек.

Генштаб обновил данные о потерях россиян за сутки и сообщил, сколько техники удалось уничтожить

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили еще 1 560 российских военнослужащих, а также уничтожили 45 артиллерийских систем и 1 645 беспилотников оперативно-тактического уровня. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери россии с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 3 октября 2026 года ориентировочно составляют 1 538 950 военнослужащих.

Также с начала войны российская армия потеряла 12 391 танк, 25 477 боевых бронированных машин, 50 637 артиллерийских систем, 2 178 РСЗО и 1 683 средства ПВО.

Потери техники за сутки

В течение прошедших суток Силы обороны также уничтожили 3 танка, 6 боевых бронированных машин, 3 РСЗО, 14 наземных роботизированных комплексов, 422 единицы автомобильной техники и автоцистерн и 3 единицы специальной техники

Всего россия потеряла уже 544 498 БПЛА оперативно-тактического уровня, 5 126 крылатых ракет, 443 самолета, 356 вертолетов, 35 кораблей и катеров и 2 подводные лодки.

В Генштабе отметили, что данные о потерях российских войск и техники уточняются.

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Степан Гафтко

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