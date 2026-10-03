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Россия заблокировала эвакуацию гражданских из оккупированных Олешек и отвергла предложения Украины — Лубинец

Киев • УНН

 • 8776 просмотра

РФ отвергла предложения Украины относительно безопасной эвакуации гражданских из оккупированных Олешек. В городе остаются около 2 тысяч человек.

Россия заблокировала эвакуацию гражданских из оккупированных Олешек и отвергла предложения Украины — Лубинец

Россия заблокировала гуманитарную эвакуацию гражданских из временно оккупированных Олешек Херсонской области, несмотря на готовность Украины обеспечить безопасные маршруты и режим тишины. Об этом заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Детали

По его словам, украинская сторона готова начать эвакуацию в любой момент. Киев также предложил привлечь в качестве третьей стороны Международный комитет Красного Креста или другую организацию, на которую согласится РФ.

Мы проинформировали, что готовы начать эту гуманитарную эвакуацию в любой момент. Мы предлагали привлечь третью сторону, например, в виде Международного комитета Красного Креста или других, на кого согласятся россияне. И в какой-то момент это просто было остановлено российской стороной

– заявил Лубинец.

На все предложения Украины ответ РФ – "нет"

Омбудсмен отметил, что Украина предложила безопасные маршруты и режим тишины для вывоза гражданских, однако российская сторона отвергла эти предложения. МККК со своей стороны подтвердил готовность содействовать эвакуации и ожидает договорённостей между сторонами.

The Guardian рассказал об "аде на земле" в оккупированных Олешках, где заканчивается еда28.09.26, 01:56 • 16381 просмотр

По последним данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, в оккупированных Олешках остаются около 2 тыс. человек, среди которых примерно 50 детей. До полномасштабного вторжения в городе проживали около 24 тыс. человек.

Гуманитарная ситуация в Олешках остаётся критической. В городе нет нормального электро-, газо- и водоснабжения, остро не хватает продуктов, топлива и лекарств. В сентябре украинские военные с помощью тяжёлых дронов доставили на оккупированную территорию около 4 тонн продовольствия и медицинской помощи.

Олешки стали смертельной ловушкой, люди уходят из города через минные поля — рф не подтверждает готовность к гуманитарной эвакуации16.09.26, 18:03 • 15024 просмотра

Степан Гафтко

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