Парень Джипси Роуз Бланшар умер в свой 34-й день рождения

Кен Уркер, бойфренд американской телезвезды Джипси Роуз Бланшар и отец её 21-месячной дочери, умер 1 октября в возрасте 34 лет. Причина смерти пока не разглашается, сообщает E! News, пишет УНН.

Подробности

Информацию о смерти Уркера подтвердили в офисе шерифа округа Лафурш. По словам представителя ведомства, сообщение поступило около 18:15 по местному времени.

Его нашли мёртвым по прибытии. В настоящее время мы продолжаем расследование смерти — сообщили правоохранители.

Познакомились, когда Бланшар находилась в тюрьме

Бланшар и Уркер познакомились в 2017 году, когда она отбывала наказание за причастность к убийству своей матери Клоддин "Ди Ди" Бланшар. Уркер написал ей письмо после просмотра документального фильма о её истории.

Позже пара обручилась, однако в 2019 году рассталась. После освобождения Бланшар из тюрьмы и расторжения её брака с Райаном Андерсоном они возобновили отношения.

У Бланшар и Уркера осталась 21-месячная дочь Аврора Райна Уркер. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства смерти 34-летнего мужчины.

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