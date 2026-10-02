В Казахстане задержали украинку по запросу рф — МИД просит не экстрадировать женщину, а консулы — разрешения посетить её в СИЗО

В Казахстане по запросу рф задержали украинку Любовь Рожанскую, которая приехала в Астану забрать внука. Посольство Украины незамедлительно обратилось к казахстанской стороне с просьбой не удовлетворять запрос рф на экстрадицию, а также запросило разрешение на посещение гражданки, которая в настоящее время содержится в СИЗО. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МИД.

МИД известно об этой ситуации. Сразу после поступления информации о задержании гражданки по прибытии в Астану Посольство Украины в Казахстане незамедлительно обратилось к казахстанской стороне с просьбой не удовлетворять запрос России на экстрадицию. Кроме того, украинские консулы запросили разрешение на посещение гражданки, которая в настоящее время содержится в СИЗО, и получили предварительное согласие - сообщили в дипломатическом ведомстве.

Украинские дипломаты также поддерживают связь с адвокатами потерпевшей, оказывают необходимое содействие.

Рассчитываем на справедливое рассмотрение казахстанской стороной обстоятельств ситуации и работаем над защитой законных прав и интересов задержанной гражданки Украины. МИД, Департамент консульской службы и Посольство Украины в Казахстане держат ситуацию на особом контроле - резюмировали в пресс-службе МИД.

Контекст

Как рассказал DW адвокат Алексей Прянишников, Любовь Рожанская хотела забрать в Астане своего внука, которого должны были привезти туда из России. В 2021 году, еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину, украинка Алла Андреева (Сончик), проживавшая в Одессе с ребенком 2018 года рождения, который родился в ее первом браке, отправилась вместе с ним в Калининградскую область России. Там живет семья ее второго мужа-россиянина, и она осталась там.

Вскоре после начала войны, в марте 2022 года, она подала заявление в МВД РФ о том, что хочет отказаться от украинского гражданства для себя и ребенка. В том же 2022 году Алла Андреева получила российское гражданство для себя и сына.

В результате судебных разбирательств в Украине по иску отца ребенка Верховный Суд Украины в марте 2025 года определил местом проживания мальчика Одессу, по месту проживания его отца, гражданина Украины.

В июле 2026 года новый муж матери мальчика Виталий Андреев и отец этого мужчины Вячеслав Андреев, у которого проживал ребенок, по данным адвоката, вышли на связь с Любовью Рожанской с предложением передать мальчика его украинскому отцу и ей, бабушке.

27 августа 2026 года между Андреевыми и Рожанской активно велись переговоры. На тот момент, по словам адвоката Прянишникова, уже было вынесено постановление Центрального районного суда города Калининграда. Документ выдали по результатам рассмотрения ходатайства руководителя следственной группы следственного отдела УФСБ России по Калининградской области об избрании Любови Рожанской меры пресечения в виде содержания под стражей по делу о похищении ребенка.

Судя по документам, которые Россия направила в рамках экстрадиции через ОДКБ, параллельно с переговорами следственные подразделения ФСБ Калининградской области готовили документы на экстрадицию и объявление Рожанской в розыск. Но женщина, по словам адвоката, была очень привязана к ребенку, поэтому, несмотря на предостережения, отправилась в Астану, где ее задержали.